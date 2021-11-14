İBB tarafından kapatıldı! Gerekçeye AK Parti'den tepki geldi

14 Kasım 2021 Pazar 00:27 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 00:36

İBB tarafından metro istasyonlarında bulunan yürüyen merdivenlerin bazılarının üzerine "Tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır" tabelasının asıldığı görüldü.

Yürüyen merdivenlerin sık sık arıza ve aksamalarla gündeme gelmesi sonrası İBB'nin böyle bir uygulamaya geçmesi büyük tepki çekti.



Tasarruf gerekçesiyle yürüyen merdivenlerin kapalı tutulmasına İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Yönetimi 44.995 yandaşını işe alırken düşünmediği tasarrufu yürüyen merdivenden yapmayı düşünmüş" sözleriyle tepki gösterdi.



Vatandaşlar ise duruma isyan etti. Hizmetten tasarruf olmayacağını ifade eden vatandaşlar yapılanın yanlış olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yapılan eleştirilerden bazıları şöyle;

- Ne tasarrufu be! Beceriksizlik başka tarifi yok. Zincirlikuyu metrobüsten Gayrettepe Metrosuna inen yürüyen merdiven ayın 20 günü garanti bozuktur. Uyanıklar arızalı brandasını tasarrufla değiştirmişler tabi yersen.

- Tasarruftan dolayı değil tamiri beceremediği için, metrobüste her hafta yürüyen merdiven bozulup tamir edilince en son sordum neyi var ki her hafta tamir ediyorsunuz tekrar bozuluyor dediğimde eski ondan dediler birbirlerine bakıp güldüler, tamiri beceremedikleri ortada

- İstanbul'da İBB yol yapmaz bakanlık yapar. Metro yapmaz Bakanlık üstlenir yapar, musilaj kaplar her yanımızı herif tatile gider Bakanlık gece gündüz çalışır musilajı temizler. Allah aşkına herşeyi devlet yapacaksa belediye neden var!

- Bu gidişle bu İBB beceriksizliği ile yakında ortada metro bile kalmaz ama CHP'li Ekrem İmamoğlu trolleri Metroda internet var diye tweet atabilir

- CHP'li Ekrem İBB'yi borç batağına düşürünce, çareyi tasarruf için metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenleri durdurmakta buldu. Hazırlıklı ol İstanbullu; yakında metro, metrobüs ve otobüsleri de tasarruf için durdurursa şaşırmayın.

- CHP'li İBB Metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere tasarruftan dolayı kapalı tutulmaktadır diye yazı asmış. Hizmetten tasarruf Tamda CHP ye yakışan bir tavır. Asla ve kat-a aksi düşünülemez.

- Şaka değil gerçek. CHP'li İBB metrolarda halkın rahat etmesi için kullanılan ekipmanları tasarruf yapıyoruz diye servis dışı yapmış. Yorum sizin.

- İBB, metrolarda yürüyen merdivenleri çalıştırmayarak tasarruf etmeye çalışıyor. Teşekkürler İmamoğlu.. Yaşlı ve hamile kadınlar sana dua ediyorlar..