İBB tüm birimleri ile huzurlu bir bayram için hazır!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. İstanbulluların rahat, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi için gerekli tedbirler alındı.



İETT, 4 BİN 524 ARACI İLE HİZMETİNİZDE



Ramazan Bayramı boyunca; İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünel ücretsiz olacak. Bayram süresince İETT; 4 bin 524 araç, 42 bin 062 sefer ile hizmet verecek. Yoğunluk durumuna göre ilave seferler yapılacak. Metro İstanbul da metro seferlerini sıklaştıracak.

İSKİ; bayram öncesi alınan tedbirler çerçevesinde planlı su kesintisi yapmayacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek. Herhangi bir su arızası veya kanal tıkanması ihtimaline karşı nöbetçi ekipler görevlendirildi.

AKOM; olağanüstü gelişmelere karşın İBB’ye bağlı tüm birimlerin hızlıca koordine edilmesi 24 saat nöbette olacak.

İGDAŞ; kent genelinde doğalgaz kesintisi yaşanmaması için tüm tedbirleri aldı. Olası bir olumsuzluğun yaşanmaması için nöbetçi ekipler görevlendirildi.

İstanbul Zabıtası; her gün ortalama 500 personel ile sahada olacak. 295 araç ile 7/24 esasına göre çalışacak.

İstanbul İtfaiyesi ve İBB Sağlık birimleri İstanbulluların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için kesintisiz hizmetlerine devam edecek.

İSPARK; bayramın 1., 2. ve 3. günü İstanbul genelindeki tüm yol üstü otoparkları ücretsiz hizmet verecek.

Ağaç ve Peyzaj AŞ; Bahçe Market’lerde bayram boyunca tüm ürünlere, yüzde 15 indirim uygulanacak. Bayramın 1. ve 2. günü Karacaahmet ve Zincirlikuyu’da Mini Bahçe Market’ler açılarak İstanbullulara hizmet verilecek.

İBB HALKLA İLİŞKİLER EKİPLERİ ŞEHİT YAKINLARINA EŞLİK EDECEK



İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Arefe ve bayramın 1. günü Edirnekapı Şehitliği’nde aziz şehitlerimizin ruhuna Kur’an-ı Kerim tilaveti düzenleyecek. Şehit yakınlarıyla bayramlaşıp onlara eşlik edilecek. Bayramın 1. ve 2. günü hastaneleri ziyaret edip hastalar, refaketçiler, doktorlar ve hastane personelleriyle bayramlaşacak. 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitler Otogarı, Harem Otogarı, Alibeyköy Cep Otogarı, Samandıra Otogarı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bayram için şehir dışına çıkacak İstanbullular hediyelerle uğurlanacak. Bayramın 2. günü AVM çalışanları, 3. günü ise Darülaceze sakinleri ziyaret edilecek. Komşum Beyaz Masa ekipleri, İstanbulluların evlerine sürpriz bayram ziyaretinde bulunacak. Bayramın 3. günü Beyaz Gezi organizasyonu yapılacak. ALO 153 çağrı merkezi görevine 7/24 devam edecek, yerinde çözüm ekipleri sahada görev yaparak çikolata, oyuncak, kahve ve tepsi dağıtımı yapacak. Beyaz Masa İletişim Noktaları bayram tatili boyunca çalışarak vatandaşlara, yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.

MÜZELER ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR OLACAK



Tüm yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle ziyaret edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait müzeler bayram boyunca açık olacak.

Yerebatan Sarnıcı: 09:00 - 18:30 (Bayramın İlk Günü Açılış 13:00)

Şerefiye Sarnıcı: 09:00 19:00 (Bayramın İlk Günü Açılış 13:00)

Panorama 1453 Tarih Müzesi: Bayramın İlk Günü 12:00-18:00 Diğer Günler ise 10:00-18:00

Türk Dünyası Kültür Mahallesi: Bayramın İlk Günü Kapalı Diğer Bayram Günleri 10:00-17:00

Miniatürk: Bayram Boyunca Her Gün 09.00-19.00 Saatleri Arasında Açık Olacak.

HİÇ KAPANMAYAN 4 KÜTÜPHANE BAYRAM BOYUNCA DA AÇIK OLACAK



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, yılın 365 günü hiç kapanmadığı, tüm İstanbullulara hizmet verdiği 4 kütüphanesi Ramazan Bayramı boyunca da açık olacak. Buna göre;

•Atatürk Kitaplığı – Taksim

•Ahmet Kabaklı Kütüphanesi – Fatih

•Rasim Özdenören Kütüphanesi – Başakşehir

•Muallim Cevdet Kütüphanesi - Kartal

Ramazan Bayramı’nda da 7/24 hizmet verecek.