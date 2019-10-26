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''İBB vatandaşı kandırıyor''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kemerburgaz Kent Ormanı’na ilişkin ‘İmara değil, halka açıyoruz’ ifadesine, Tarım ve Orman Bakanlığı, sert tepki gösterdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kemerburgaz Kent Ormanı’na ilişkin ‘İmara değil, halka açıyoruz’ şeklinde sosyal medya paylaşımları ve afişlerine sert tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kemerburgaz Kent Ormanı’nı yeni yapılmış veya daha önce imara açılmış gibi lanse etmenin halkı yanlış bilgilendirmekten başka bir amacının olmadığı aşikârdır” denildi. 

Açıklamada, 2012’de yapılan anlaşma gereği İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün Kemerburgaz Kent Ormanı’nı 10 yıllığına İBB Başkanlığı’na kiraladığı hatırlatıldı. İBB’nin de bu kapsamda verildiği, ormanı 3 etaba bölerek çalışmalar yürüttüğü anlatıldı. 

İLK ETAP TAMAMLANDI 

Birinci etapta yapılması planlanan donatıların geçen yıl tamamlandığı, ikinci ve üçüncü etaplardaki çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu alanın “devlet ormanı” olduğu, bu nedenle Anayasa ve yasalar gereği belediye başkanlıkları ile kurum ve kuruluşların söz konusu alanı imara açma yetkilerinin vurgulandı. 

AMACI AŞİKAR  

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “İBB kurumsal tanıtımlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, ‘İmara değil, halka açıyoruz’ şeklinde ifade edilen alan, hâlihazırda 2012’den bugüne vatandaşlarımızın hizmetinde olup, imara açılmayacağı yapılan kiralama sözleşmesinde de açıkça belirtilmiştir. Nitekim kira sözleşmesinin 5’inci maddesinde ‘Kiraya verilecek mesire yerleri üzerinde sabit tesis yapılamaz’ ibaresi açıkça yer almakta. Hal böyleyken Kemerburgaz Kent Ormanı’nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılmış gibi lanse ederek, ‘İmara değil, halka açıyoruz’ şeklinde sosyal medya paylaşımları yapmanın halkı yanlış bilgilendirmekten başka bir amacının olmadığı aşikardır”   

Bu tamamen vicdansızlık  

İBB Meclisi’nin AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ‘Kemerburgaz Kent Ormanı’ projesiyle ilgili slogana sert tepki gösterdi. Göksu “İmara değil halka açıyoruz´ diyerek, sanki önceki yönetim bu ormanı imara açmak istemiş gibi bir algı oluşturuyorlar. Bu büyük bir vicdansızlıktır” dedi. Göksu, söz konusu bölgenin önceki yönetim zamanında park alanı olarak düzenlendiğini söyledi. Göksu, “Mesele açılış meselesi değil. Açılış yapıyor olsa teşekkür ederiz ve İstanbul halkına üretilmiş bir hizmetin açılmasından daha doğal ne olabilir. Tepkimiz, `imara değil halka açılıyor´ şeklindeki slogana. Burada gerçekten bir yanlış değil yalan ve iftira var” diye konuştu. 

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