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Güncel

İBB vatandaşı mağdur etti! Ekrem İmamoğlu kapıdan geri çevirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahibi vatandaşları mağdur etti. İBB'ye tepki için Bakırköy'deki UKOME önünde bir araya gelen grubun görüşme isteği Ekrem İmamoğlu tarafından geri çevrildi.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 15:31 - Güncelleme:
İBB vatandaşı mağdur etti! Ekrem İmamoğlu kapıdan geri çevirdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri 8+1 araçlardan para kazanamadıklarını belirterek İBB'ye tepki gösterdi.

İBB'YE TEPKİ GÖSTERDİLER

Bakırköy'deki UKOME önünde bir araya gelen grup, araçlarının 8+1 yerine 4+1 taksiye dönüştürülmesini istedi.

İBB'ye tepki gösteren gruptakiler, binanın önünde ve yol boyunca araçlarının kontağını kapattı.

Geniş güvenlik önlemleri alınan UKOME önünden hareket eden taksiciler, daha sonra 8+1 araçlarla konvoy halinde İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önüne geldi.

EKREM İMAMOĞLU KABUL ETMEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından görüşme talepleri kabul edilmeyen grup, çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

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