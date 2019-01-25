İBB ve İstanbul muhtarları kitap toplama kampanyası başlattı

10 Şubat tarihine kadar sürecek kampanya için vatandaşlar kitap bağışlarını en yakın muhtarlığa teslim edebilecek. Toplanan kitaplar ile İBB tarafından Mardin ve Tunceli’deki 2 okulda kütüphane kurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Muhtarları örnek bir uygulamaya imza atıyor. Cumhurbaşkanlığı’nın ikinci 100 günlük icraat programında yer alan kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak için kütüphane kurulması faaliyetine destek olmak amacıyla kitap toplama kampanyası başlattı. İstanbul’daki 959 mahalle muhtarının destek verdiği kampanyada toplanan kitaplar ile İBB tarafından Mardin ve Tunceli’deki 2 okula kütüphane kazandırılacak.

KİTAPLAR EN YAKIN MAHALLE MUHTARLIĞINDA TOPLANACAK

İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından organize edilen kampanyaya Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu da destek verdi. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar kitap bağışlarını, en yakın mahalle muhtarlığına teslim edebilir. Kampanya 10 Şubat’a kadar sürecek. Ardından toplanan kitaplar İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

KÜTÜPHANELER HAFTASI’NDA AÇILIŞI YAPILACAK

İstanbulluların bağışladığı kitaplar, Mardin’in Nusaybin ve Tunceli’nin Nazimiye ilçesindeki 2 okula kazandırılacak. Kütüphanelerin raf, masa, sandalye, boyama, bakım-onarım, elektronik sistemleri, teknik donanımları, bilgisayar gibi tüm ihtiyaçları İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Her yıl Mart ayının son haftasında kutlanan Kütüphane Haftası’nda açılışa hazır hale gelecek. Böylece kütüphanesi olmayan 2 okulda yüzlerce öğrenci tam donanımlı, modern bir kütüphaneye kavuşacak.