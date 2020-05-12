DHA 12 Mayıs 2020 Salı 17:24 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 17:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, İBB Hukuk Müşavirliği’nin dosyaya gönderdiği ilk belgelerin gelişi güzel hazırlandığı, otobüs içi görüntülerle gönderilen bilgiler arasında çelişkiler belirlendiği öğrenildi. Savcılığın bu tespit üzerine, İBB Hukuk Müşavirliği’ne müzekerre gönderdiği ve doğru bilgilerin gönderilmemesi halinde görevliler hakkında “reesen soruşturma” yapılacağı ihtarında bulundu.

EVRAKLAR GELİŞİ GÜZEL, BİLGİLER ÇELİŞKİLİ

Savcılıktan gönderilen müzekkere yazısında şöyle denildi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan gerekli bilgi ve görüntüler talep edilmiş, görevli emniyet mensupları tarafından da defalarca gidilip evrakın akıbeti sözlü olarak sorulduğu halde yazılarınız ile bildirilen bilgilerin yeterince açıklayıcı ve detaylı olmadığı, istenilen yanıtları karşılamadığı, gelişi güzel şekilde hazırlandığı, araç içi görüntü kayıtları ile gönderdiğiniz bilgiler arasında çelişki bulunduğu tespit edilmiştir… Tarafınızdan gönderilen excel formatındaki kayıtlara göre 9. durak olarak gözüken Fazilet durağında 71 yolcunun bindiğinin yazılı olduğu, kamera kayıtlarına göre hat boyunca hiçbir durakta bir seferde 71 yolcunun bindiğine ilişkin herhangi bir veri olmadığı anlaşılmıştır. Çelişkinin neden kaynaklandığının ayrıntılı bir şekilde izah edilmesi, izahatın mutlaka kağıda basılı ve üst yazılı olmasına dikkat edilmesi, müzekkereye ivedi şekilde yanıt verilmesi, gereksiz yazışmalara ve ihtarada sebebiyet verecek görevli ya da görevliler hakkında reesen soruşturma başlatılacağının ihtarı ile gereği rica olunur.”

71 YOLCU BİLGİSİ İHTAR SONRASI SIFIR OLDU

İBB Hukuk Müşavirliği’nin ilk gönderdiği “excel” formatındaki kayıtlarda, Kağıthane-Kabataş hattında 9. durak olarak gözüken Fazilet durağında 71 yolcunun bindiği bilgisi, Savcılığın “ihtarı” sonrası değişti. İBB Hukuk Müşavirliği’nden gönderilen ve bu kez ıslak imzalı olan belgelerde bu durakta hiç yolcunun binmediği yine excel formatında hazırlanmış bilgilerde yer aldı.

GÖRÜNTÜLERDE YOLCULAR TEK TEK SAYILDI

Soruşturmada İBB’den gelen bilgilerle otobüs içi görüntüler karşılaştırıldı. Otobüsün seferi boyunca ilk duraktan son durağa kadar tüm yolcularla ilgili görüntüler tek tek dosyada yer aldı. Otobüsün her durakta kaç yolcu aldığı, yolcuların birbirleriyle organize hareket edip etmedikleri incelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararında yolcuların doğal şekilde otobüse bindikleri, otobüs içerisinde de birbirleriyle organize hareket ettiklerini gösterir bir tutum sergilemedikleri değerlendirildi.