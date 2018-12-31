İBB yılbaşı öncesi önlemlerini aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesi için gereken önlemleri aldı. Sorun yaşanmaması için zabıta, itfaiye, sağlık personelleri gece boyu ek mesai yapacak. Metro, metrobüs ve İETT hatları da ek seferler düzenleyecek.

İTFAİYE VE SAĞLIK PERSONELLERİ TEYAKKUZDA OLACAK

İBB’ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak. Herhangi bir acil duruma karşı ekipler teyakkuzda olacak. 7/24 esasına göre çalışan İBB AKOM da yılbaşı gecesi için özel tedbirler aldı. Bu kapsamda İtfaiye, Zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, METRO İSTANBUL, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı, İşletmeler Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden personeller AKOM merkezinde görev başında olacak.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE KARŞI EĞLENCE MEKANLARI DENETLENECEK

İBB Zabıta Daire Başkanlığı; Taksim, Galata, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Kadıköy gibi yılbaşı programlarının gözde mekanlarında ek önlemler için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre yılbaşı gecesi 69 ayrı ekip halinde 277 zabıta personeli görev yapacak. Trafiğin aksamaması için kritik noktalara 10 ayrı çekici ekibi konuşlandırılacak. Eğlence mekanlarında gürültü kirliliğine karşı desibel denetimleri yapılacak.

İETT 665 EK SEFER DÜZENLEYECEK

İstanbulluların ulaşımda sorun yaşamaması için İETT, yılbaşı gecesi sabaha kadar ek seferler düzenleyecek. Metrobüs dahil toplam 20 hatta 127 araç ve 665 ek sefer konuldu. Vatandaşlar, ek sefer yapacak otobüs hatları ve hatların sefer saatlerine ilişkin detaylı bilgiye www.iett.istanbul adresinden veya “MOBİETT” uygulamasından ulaşabilecekler.

METRO, MARMARAY VE ŞEHİR HATLARI’NIN SEFERLERİ UZATILDI

Metro İstanbul’un il genelindeki tüm hatları ve Marmaray gece 02.00’a kadar çalışacak. Şehir Hatları’na bağlı vapurlar da ek sefer düzenleyecek. Kadıköy-Karaköy hattında karşılıklı seferler 01.00’a kadar devam edecek. Beşiktaş-Kadıköy hattında Beşiktaş İskele’den son vapur saat 23.45’te, Kadıköy İskele’den ise son vapur saat 23.15’te kalkacak. Eminönü-Kadıköy hattında Eminönü İskele’den son vapur saat 22.30’da, Kadıköy İskele’den de saat 22.00’da hareket edecek.

YENİ YILIN İLK BEBEKLERİNE “HOŞ GELDİN” ZİYARETİ

ALO 153 Beyazmasa çağrı merkezinde de yılbaşı gecesi personel sayısı artırılacak. Yerinde Çözüm ekipleri yaşanabilecek aksaklıklara karşı görev başında olacak. İBB Halkla İlişkiler ekipleri, hastanelerde doktorlar, sağlık personelleri ve hastalara moral ziyaretinde bulunacak. Yeni yılın ilk bebeklerine “Hoş Geldin Bebek” hediyesi takdim edecekler.