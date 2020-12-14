İBB'den suya 4 kez zam talebi! İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi

14 Aralık 2020 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 18:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis oturumu öncesi açıklamada bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin suya yüzde 40 zam talep ettiğini söyledi.

Göksu, mesajında “Dün, "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız" sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık %40 su zammı ile geliyor” dedi. Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu ise , "İBB, hızla 25 yıl önceki CHP dönemine dönüyor” diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan CHP’li İBB Yönetimi 2019 yılı Aralık ayında, mahalle statüsünde olan yerleşim yerlerinde su fiyatlarına yüzde 400 zam yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin İBB Meclisi'ne yüzde 40 su zam teklifinde bulunmasına tepkiler sürüyor.

KABAHASANOĞLU: "İBB, HIZLA 25 YIL ÖNCEKI CHP DÖNEMİNE DÖNÜYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu; İBB Yönetimi 1.5 yılda 4 kez zam talebi getirdiğini söyledi ve "İBB, hızla 25 yıl önceki CHP dönemine dönüyor" dedi.

GÖKSU: "İBB YÖNETİMİ 'İSTANBUL'DA HAYATI UCUZLATACAĞIZ, SUYUNUZA KADAR UCUZLATACAĞIZ' SÖZÜNÜ VERDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da; "Dün, 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız' sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık yüzde 40 su zammı ile geliyor" dedi.

"İBB YÖNETİMİ 1.5 YILDA SUYA 4 KEZ ZAM TALEBİNDE BULUNDU"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu şunları söyledi:

"İSKİ Genel Kurulu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 'su zammı' gündemiyle 'Olağanüstü Toplantı'ya çağrıldı. Mayıs-2019 'asgari ücrete yapılan zam oranını geçmemek üzere yılda bir kez' fiyat güncelleyeceğini beyan eden İBB Yönetimi 1.5 yılda 4 kez zam talebi getirdi."

"İBB Yönetimi 1,5 yılda 4. kez zam teklifi getiriyor; Kasım 2019'da ortalama yüzde 80, Temmuz 2020'de yüzde 40, Kasım 2020'de ortalama yüzde 35 zam teklifi getirdi. Son olarak 14 Aralık (bugün) yine zam talebi ile İSKİ Genel Kurulumuz olağanüstü toplantıya çağrılıyor."

"İBB YÖNETİMİ BÜTÇENİN YÜZDE 75'İ BORÇLANDIRDI"

"Seçimlerden önce 'İsraf var, İstanbul'un kaynakları kendine yeter' diyen İBB Başkanı, 1,5 yılda iBB'yi 20 milyar lira yani bütçenin yüzde 75'i kadar borçlandırdı. Popülist hareketlerinin faturasını da sürekli zamlarla millete kesiyor. İBB, hızla 25 yıl önceki CHP dönemine dönüyor."

1,5 YILDA SUYA 4 KEZ ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; 28 Şubat 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı'nda "İstanbullu'nun suya harcadığı parayı azaltacağız. Hanelere ortalama yüzde 40 indirim yapacağız" iddiasında bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra suya yeni zam talep etti. Fatih Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen İBB Meclisi toplantısında İBB Yönetimi su fiyatlarına yüzde 40 zam istedi.

CHP'li İBB Yönetimi 1,5 yılda suya 4 kez zam istedi. Kronolojik sıraya göre zam talep tarihleri ve oranları şu şekilde;

- 2019 Kasım %80

- 2020 Temmuz %35

- 2020 Kasım %40

- 2020 Aralık %40

AK Parti ve MHP Grubu, 2020 Temmuz ayında istenen yüzde 35 zam talebini, yüzde 12,6 enflasyon oranına indirerek kabul etti.

YERLEŞİM YERLERİNDE SU FİYATLARINA YÜZDE 400 ZAM YAPMIŞTI

2019 yılı Aralık ayında CHP'li İBB Yönetimi, mahalle statüsünde olan yerleşim yerlerinde su fiyatlarına yüzde 400 zam yapmıştı.

Silivri, Çatalca, Şile gibi ilçelerdeki köy statüsünde bulunan bölgeler, 2008 yılında mahalle statüsüne geçirilmişti.

Ancak bu ilçelerde yoğun olarak yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleri nedeniyle AK Parti'li İBB Yönetimi döneminde su fiyatlarına zam yapılmamıştı. Bu sayede çiftçiler, köy statüsünden mahalle statüsüne geçmelerine rağmen su birim fiyatını indirimli olarak kullanmaya devam etmişti.

CHP'li İBB Yönetimi'nin iş başına gelmesiyle İstanbullu çiftçilerin su fiyatları 4 kat artırıldı. AK Parti ve MHP Grubu'nun, bu zammın geri alınması için verdiği önerge İBB Başkanlığı tarafından hala dikkate alınmadı.