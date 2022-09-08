İP Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında ziyaret eden Akşener, zabıta tören mangası eşliğinde karşılandı.

Karşılamada Akşener için yapılan hazırlık dikkat çekti.

Zabıta tören mangası karşıladı, kırmızı halı serildi

İki isim, serilen kırmızı halının üzerinde yürüyerek İBB binasına giriş yaptı.

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken abartılı karşılama töreni eleştirilere neden oldu.

Twitter'daki yorumlar şöyle:

* Resmi tiyatro töreni oynayanlar Meral Akşener ve figüran Ekrem İmamoğlu.

* Meral Akşener olduğu için söylemiyorum, böyle bir karşılamaya, mesai ve zaman israfına ne gerek var?

* Zabıta ile karşılama mi? Sizin kafa gerçekten farklı. Size oy verenlere büyük ders veriyorsunuz ama.

* Zabıtalari "ip" gibi dizmişsin! Merhaba zabıta!

* Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener için Zabıta'dan tören mangası kurmuş. Meral Akşener, "Merhaba Zabıta" dedi mi bilmiyorum.

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İBB Saraçhane Binası'nda Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinde makam aracı ve korumaları eşliğinde alana giriyor. Akşener daha sonra zabıta tören mangasını selamlayarak binaya giriş yapıyor. Örneği var mı daha önce bilmiyorum

İMAMOĞLU'NU FATİH SULTAN MEHMET'E BENZETMİŞTİ

İP Genel Başkanı Meral Akşener, İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmada, İBB Başkanı İmamoğlu'na dönüp "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi." demişti. Akşener'in ifadeleri tepki toplamıştı.