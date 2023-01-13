İBB'de başkan danışmanlarına 32 bin lira maaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, ocak ayı 4'üncü birleşimi Saraçhane'de gerçekleşti. Toplantıda başkan danışmanlarına ödenecek ücret tespiti görüşüldü. Gündem maddesinde, danışmanlara 32 bin 89 lira brüt maaş verilmesi teklif edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, aralarında Murat Ongun, Ertan Yıldız, Yiğit Oğuz Duman ve Özlem Filiz Doğan'ın da bulunduğu 26 danışman için ilk 6 ayda brüt 32 bin 89,50 TL ücretin verilmesini uygun gördü.

DANIŞMANLARA HUZUR HAKKI İLE BALLI GELİR

Sabah'ın haberine göre, İBB'de danışman olan kişilerin birden fazla belediye iştirakine yönetim kurulu başkanı ya da yardımcısı olarak atanıp çoklu maaş aldıkları tespit edilmişti. Örneğin, danışmanlardan Murat Ongun aynı anda İBB Sözcüsü, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış ve her bir görev için ayrı maaş aldığı ortaya çıkmıştı. İBB şirketleri içinde yönetim kurulu başkan ve yardımcılarına memur maaşlarından kat kat fazla, 'huzur hakkı' adı altında düzenli aylık ödeme yapılıyor.