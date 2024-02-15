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İBB'de bazı parsel ve hisselerin satışına onay

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı parsel ve hisselerin satışına onay verdi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 17:35 - Güncelleme:
İBB'de bazı parsel ve hisselerin satışına onay
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İBB Meclisi şubat ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi. Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Ataşehir, Zeytinburnu, Kağıthane, Şişli, Pendik, Kartal, Beylikdüzü, Beyoğlu, Eyüpsultan, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan çeşitli büyüklükteki taşınmazların satışına onay verdi.

Mecliste, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki tapu sorunu da gündeme geldi.

Yapılan görüşmede, Ayazağa'daki 43 bin metrekarelik taşınmazın İBB'ye ait imar planlarında konut olarak gözüken 7 bin 500 metrekarelik kısmının, üzerinde binası bulunan hak sahiplerine Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışı kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tarafından verilen Özel Taşımacı İşletme Sistemi (ÖTİS) hak ediş maliyet tablosu güncelleme teklifi de Mecliste ele alındı.

Gündemin son maddesi olarak ele alınan konuda yapılan müzakerelerin ardından 1 Temmuz 2024'e kadar olan fiyat güncellemesi oy birliğiyle kabul edildi.

  • taşınmaz
  • satış

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