Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesi Türkiye gündemini sarstı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İLK SİNYAL: PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alımı sırasında ortaya çıkan para sayma görüntüleri, örgütün ilk kez görünür hale geldiği an olarak kayıtlara geçti. Savcılık, "bağış" olarak açıklanan bu paraların aslında suçtan elde edilen gelir olduğunu belirledi.

FERKO PLAZA'DA GİZLİ KASALAR, ACARKENT'TE DOLAR TRAFİĞİ

Tanık ifadelerine göre, paralar bankalardan çekilip plazalardaki gizli kasalarda tutuldu, daha sonra Acarkent villalarına taşındı. Paralar, motorize Dövizciler çağrılarak nakit dolar yapıldı, kuryeler aracılığıyla örgüt kasasına aktarıldı.

KÜLTÜR A.Ş. VE MEDYA A.Ş.'DE BÜYÜK VURGUN

İddianameye göre, İBB iştirakleri Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş., örgütün finans merkezi haline geldi. Genel Müdür Murat Abbas, "Murat Ongun ve Ertan Yıldız Dijital Müze Projesi'nden 13 milyon 250 bin lira aldı, parayı Barış Kılıç taşıdı" dedi. Ayrıca 2024 seçimleri öncesi CHP kampanyasına 9–10 milyon TL fon aktarıldı.

İHALELER "EKO SİSTEM"E AKTARILDI

Savcılığa göre, İBB ihaleleri önce iştiraklere bırakıldı, ardından bu şirketler eliyle örgüt bağlantılı firmalara dağıtıldı. Birçok ihalenin Murat Ongun'un sağ kolu firari Emrah Bağdatlı'nın şirketlerine verildiği, kamu kaynaklarının sistematik biçimde "EKO Sistem"e aktarıldığı belirlendi.

REKLAM ALANLARI DA RANT KAPISI

Belediyeye ait reklam mecralarının da örgüt üyesi şirketlere ihalesiz verildiği tespit edildi. Sözde "ecrimisil bedeli" alınarak yapılan tahsislerle milyonlarca liralık kamu zararı oluştu. Reklamlar, Murat Ongun'un talimatıyla kaldırılmadı, usulsüzlük kılıfla gizlendi.

OPERASYONA KARŞI GİZLİ TOPLANTI

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Abbas, "Operasyondan 10 gün önce toplantı yaptık. Kimlerin ne söyleyeceği, hangi avukatların kimin savunmasını üstleneceği önceden kararlaştırıldı" dedi.

AMAÇ: PARTİ İÇİ GÜÇ VE FON

Savcılığa göre, İmamoğlu liderliğindeki sistemin hedefi, CHP içinde hâkimiyet sağlamak ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ekonomik güç oluşturmak.