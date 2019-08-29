29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8248
  • 6,4519
  • 286.996
  • 96378.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İBB'de işçi kıyımı sürüyor... İmamoğlu'na çağrı: Sözünü tut

İBB’deki işçi kıyımının son kurbanı olan BELTUR çalışanları, CHP'li İmamoğlu’na verdiği sözleri hatırlatarak “Kimseyi ekmeğinden etmeyin. Bu çok büyük bir vebaldir” diye seslendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı sürüyor. Son olarak belediyenin iştiraklerinden BELTUR A.Ş’de çalışan 175 kişi, gönderilen bir kısa mesajla işten çıkarıldı. İmamoğlu seçimden önce, “Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir” demesine rağmen başkanlık koltuğuna oturur oturmaz birçok kişinin ekmeğiyle oynadı. Daha önce İspark’tan 276, İsmek’ten 1676, Medya A.Ş’den 50, Belbim’den 5 kişi işten atıldı.   
 
VEBALİ ÇOK BÜYÜK 
 
BELTUR’dan çıkarılan işçiler, dün Saraçhane’deki İBB binası önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun seçim çalışmaları sırasındaki sözleri hatırlatılarak, “Şimdi size soruyorum. Ne değişti Allah aşkına? Yapmış olduğunuz şeyler ağzınızla söylediğiniz şeylerle örtüşmüyor. Lütfen bu yanlıştan dönün. Herkes aile geçindiriyor. Bu çok büyük bir vebaldir.” denildi. Bu arada, İmamoğlu’nun göreve gelmesinden bu yana kent ulaşımında da büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bazı hatlarda sefer sayılarının düşürülmesi nedeniyle duraklarda ve otobüslerde büyük yığılmalar olduğu kaydediliyor. Sosyal medyada bu konuda çok sayıda şikâyet bulunuyor. İBB’nin önceki gün ulaşıma yaptığı zamlar da büyük tepki çekti. İBB, taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 25, servislere yüzde 13, arabalı vapurlara yüzde 20’ye varan oranlarda zam yapmıştı.   
 
(Güneş)

Radara yakalanmıyor! Yeni seyir füzesini tanıttılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ekonomiden sevindirici haber: Yüzde 7,9 arttı

Ekonomiden sevindirici haber: Yüzde 7,9 arttı

Çekirdeği kurutmak için şerit kapattılar!

Çekirdeği kurutmak için şerit kapattılar!

Fatih Terim istifanın eşiğinden döndü!

Fatih Terim istifanın eşiğinden döndü!

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Sesler duydu, pencereden bakınca korkunç manzarayla karşılaştı

Sesler duydu, pencereden bakınca korkunç manzarayla karşılaştı

Rekorlar peş peşe kırıldı, hükümet harekete geçti: 33 adım birden atılacak

Rekorlar peş peşe kırıldı, hükümet harekete geçti: 33 adım birden atılacak

ABD'nin gizemli uçağı X-37B rekor kırdı

ABD'nin gizemli uçağı X-37B rekor kırdı

PKK/YPG ve ÖSO arasında şiddetli çatışma

PKK/YPG ve ÖSO arasında şiddetli çatışma
 

POPÜLER HABERLER

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

ABD'nin gizemli uçağı X-37B rekor kırdı

ABD'nin gizemli uçağı X-37B rekor kırdı

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA