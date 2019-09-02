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İBB'de işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi´ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçilerin  Saraçhane'deki belediye binası  önünde başlattığı eylem beşinci gününe girdi. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan eylemdeki işçilere destek ziyaretinde bulundu. 

  • DHA
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Eyleme destek veren Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan işten çıkarılan işçilere sahip çıkacaklarını belirterek, şunları söyledi:
 
"Onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'na, sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine sesleniyorum. Lütfen bu feryadı duyun. Bu insanların işsiz, aşsız bırakılmasının yaşatacağı olumsuzlukları yüreğinizde hissedin. Hangi siyasi partiden olursanız olunuz bu işçilerin yanında yoksanız biz de sizi yok sayacağız. Gün dayanışma günüdür. Birlikte olma günüdür. Haklarımızın mücadelesinin yapılacağı gündür. Bugün biz buradayız. Umuyorum ki sayın İmamoğlu bizim feryadımızı duymuştur. İsyanımızı duyarsanız İstanbul kazanır. Büyükşehir kazanır. Siz de kazanırsınız. Gelin herkesin kazandığı bir yolu tercih edelim. Eğer kazanmak değil de İstanbul'a çile çektirmekse amacınız, bunun da gereğini yaparız. Ama biz işimize dönmek istiyoruz. Önümüze hukuki engel getirilirse bu arkadaşlarımız şundan dolayı çıkarıldılar diyorlarsa onu da değerlendiririz. Ancak 'seçim öncesi işe alındı' gibi hukuki olmayan asla ve asla dayanak teşkil etmeyen yaklaşımı asla kabul etmiyoruz."
 
ÖDÜLLÜ İŞÇİ DE İŞTEN ÇIKARILDI
 
İşten çıkarılan işçiler arasında yer alan Metin Karadeniz'in geçen yıl İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken içinde bin 700 dolar bulunan cüzdanı teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi'nden İSPARK'a ataması yapılarak ödüllendirildiği ortaya çıktı. Ocak ayında İSPARK'a geçen Karadeniz'in yeni işçi statüsünde değerlendirilerek işten atıldığı belirtiliyor. Eyleme kardeşi ve yeğeni ile gelen Karadeniz bir an önce işine dönmek istiyor.
 
Karadeniz, "İşimizi geri alana kadar bütün arkadaşlarla beraber sabah akşam buradayız. Haksız yere işten çıkarıldık. Bankamatik işçisi değiliz. Biz haksız yere işten çıkarıldık. Hakkımızı istiyoruz. İmamoğlu'nu ve devlet büyüklerimizi göreve davet ediyoruz" diye konuştu. 
 
"BÖYLE İNSANLARI MAĞDUR ETMELERİ DOĞRU DEĞİL"
 
Metin Karadeniz'in kardeşi Zeynep Sevindik Karadeniz ise hak aramaya geldiklerini ve haklarını alana kadar da gitmeyeceklerini söyledi. Karadeniz, "Kardeşim bir sene öncesine kadar temizlik işleri biriminde çalışıyordu. Kendisi yüklü miktarda bir para buldu ve bunu yetkililere teslim etti. Buna istinaden İSPARK'a geçişini sağladılar. Bundan birkaç gün önce de işine son verdiler. Bu kadar adaletli, güzel insanları değerlendirmek yerine diyorlar ki bankamatik işçileri. Hayır değil. 10 saat çalışan, annesiyle yaşayan, geçim mücadelesi vermeye çalışan bir insan. Ben küçük çocuğumla geldim. Buradan da ayrılmayacağız " dedi.
 

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