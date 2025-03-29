İBB'de şişirilmiş fatura vurgunu! İki hoparlörle 2 milyon lira götürdüler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasına tanık Gürkan Coşkun'un ifadeleri damga vurdu. 'Ego Teknik Prodüksiyon Tasarım' adlı şirketin sahibi Coşkun, 29 Ekim 2023'teki organizasyonların alt taşeronlardan biri olduğunu; 'Imagina' şirketinden 3 milyon lira artı KDV aldığını söyledi.

1 GÜNDE 460 MİLYON TL KAR

'Imagina' şirketinin 8 taşerona 119 milyon ödediğini; İBB'ye 579 milyon lira fatura kestiğini belirtti. İBB'den ihale alan 'DBM şirketinin B.B. adına kayıtlı olduğunu; ancak asıl sahibinin Murat Ongun'un karakutusu firari Emrah Bağdatlı olduğunu öne sürdü. Şoförlük yaparken Ağustos 2022'de kurulan devasa şirkete sahip olan B.B.'nin Feshane, Gazhane ve İmamoğlu'nun sahneleriyle alakalı kurulum yaptığını aktaran Coşkun, tutuklanan Vedat Şahin'in de 2021'den sonra benzer şekilde zenginleştiğini aktardı.

KÜÇÜK İŞLER, BİR ŞEY OLMAZ

Coşkun, üç hafta önce karşılaştığı Şahin'in kendisine "İki prompter, iki hoparlör koyuyorum, 2 milyon fatura kesiyorum. Hatta Bağdatlı'dan 60 milyon lira alacağım var, inşallah kaçmaz. Yaptığım işler küçük, bana bir şey olmaz" dediğini öne sürdü.

CHP'NİN MİTİNGLERİNİ ZABITA ORGANİZE ETTİ

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki başkanlık döneminde zabıtalık yapan Barış Kılıç'ın gayriresmi sahibi olduğu 'BTF' adlı şirketle CHP'nin mitinglerini düzenlediği öne sürüldü. Coşkun, "Bu şahıs, bir örgüt varsa Bağdatlı'dan bile daha üst konumdadır. Çünkü Emrah'a emir verebiliyordu" dedi.

MİLLİ BAYRAMLARDA MİLLETİ SOYDULAR!

Tanık Gürkan Coşkun, İBB'ye şişirilmiş fatura kesen şirketleri ve ilişki ağlarını şöyle anlattı: n İ.K.'ya ait 'Qoala' adlı şirketin malzemesi ve ofisi olmadığını düşünüyorum. Belediye iştiraklerine ve iş alan şirketlere şişirilmiş fatura kesti. En son 2024 Hacıbektaş Veli organizasyonu ve 29 Mayıs İstanbul'un kurtuluşunun sahne işlerini yaptı.n'Imagina' şirketini sahibi S.G. gözüküyordu ama asıl sahibi Emrah Bağdatlı. Ekrem İmamoğlu'nun oğlunun arkadaşı İ.C.Y. ortaktı ama hisselerini devretti. 2021'den sonra düzenli olarak 19 Mayıs, 29 Mayıs, 30 Ağustos, 6 Ekim, 29 Ekim işlerini yüksek meblağ karşılığında yaptılar. n Serdar Haydanlı sahte faturacıydı, devletin adını kullanarak baskı ve tehditle iş aldı. n Ömür Yılmaz 'OMR' adlı şirketiyle; S.Ö. ve Tolga Özgen 'Adgreate' adlı şirketle; Merthan Akçil de 'Creative Medya' ile İBB'ye şişirilmiş faturalar kesti.

BAKIM İHALELERİ HAYALİ ŞİRKETE

Yolsuzluk soruşturmasının başlangıcı olarak bilinen 'para kulelerinin' görüntülendiği ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan da tanık oldu. İBB'nin belediye otobüslerinin bakım ihalelerinin CHP milletvekili Özgür Karabat'ın yönlendirmesi ve kardeşi Devrim Karabat'ın organizesiyle 'Şimşek Oto' adlı şirketin uhdesine bırakıldığı iddia edildi.

TOPRAK ZENGİNİ OLDU

Yılmaz Şimşek ve Erkan Şimşek'e ait şirketin sadece resmiyette olduğunu; fiiliyatta olmadığını söyleyen Taşkapan, ihalelerden elde edilen paralarla alınan arsaları şöyle anlattı: "60 parselli tanesi 40 bin dolar olan Silivri-Çatalca bölgesinde kooperatif kurup paranın bir kısmını buraya aktardılar. SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi adlı tanesi 110 bin dolar değerinde olan toplam 250 paylı kooperatife de para gitti. Bir kısmını da 200 dönüm olan 200 milyon lira bedelle Sefaköy Toplu Yapı Kooperatifi'ne aktardılar."

12 şirkete daha el konuldu

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