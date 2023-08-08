İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım kartlarını kullanıma kapattı. Nedenini soranlara ise ilginç bir gerekçe gösterildi. 15 Temmuz 2016'dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi şehit ve gazi yakınlarına alışveriş kartı dağıtmıştı. 23 Haziran 2019 seçimlerinin ardından yönetimin değişmesiyle yardım kartları kullanıma kapatıldı.

15 Temmuz gazilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlanan sosyal yardım paraları "düzeninizi oturtmuşsunuz" diyerek kesildi. A Haber'e konuşan gaziler İBB'ye tepki gösterdi. 15 Temmuz Gazisi Hüsamettin Sarı, "Siz durumunuzu düzeltmişsiniz bundan sonra peyderpey keseceğiz diye söylediler. Herkesten mi keseceksiniz diye sordum evet dedi." şeklinde konuştu.

"TERÖR YUVASI OLMUŞ"

15 Temmuz Gazisi Abdullah Ergül "Ücretler teröristlerin ailelerine verildiğini öğrendik gerçekten bir terör yuvası olmuş orası." dedi.

"GAZİLERE ŞEHİT YAKINLARINA SAYGILARI YOK"

15 Temmuz Gazisi Hüsamettin Sarı duruma tepki gösterdi. Sarı, "İBB olarak Türkiye'nin yüzde 60'ını geçindiren ticaret ortamına sahipsen gazilere bakamayacak ya da bin aile toplamda bunlara 200 TL verirsen çok yapmaz bunu da vermediklerini görüyoruz. Demek ki gazilere şehit yakınlarına saygıları yok." şeklinde konuştu.

"GERÇEKTEN MUHTAÇTIM"

15 Temmuz Gazisi Abdullah Ergül, "Ben de o karttan faydalanıyordum durumum yoktu kirada oturuyorum hastam var 2 böbreğini kaybetmiş Ömer Halis adında evladım var. Gerçekten muhtaçtım." dedi.