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Güncel

İBB'de zam hazırlığı! Meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da suya zam yapmak için hazırlık içerisine girdi. İmamoğlu suya yapılacak zam için yarın İBB Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 20:36 - Güncelleme:
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İBB, suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Üçüncü Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu yarın saat 14.00'te Saraçhane başkanlık binasında yapılacak.

ZAM TEKLİFİ OYLANACAK

İBB, İSKİ Genel Kurulu'na; 2022 İSKİ ek ödeneği, 2022 yatırım programı revizesi ile su ve atıksu tarife teklifleri sunacak. İSKİ'nin yeni tarife teklifi İBB Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

"YİNE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRIYOR"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulunmuştu.

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