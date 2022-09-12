İBB'de zam hazırlığı! Meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı

İBB, suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Üçüncü Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu yarın saat 14.00'te Saraçhane başkanlık binasında yapılacak.

ZAM TEKLİFİ OYLANACAK

İBB, İSKİ Genel Kurulu'na; 2022 İSKİ ek ödeneği, 2022 yatırım programı revizesi ile su ve atıksu tarife teklifleri sunacak. İSKİ'nin yeni tarife teklifi İBB Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

"YİNE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRIYOR"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulunmuştu.