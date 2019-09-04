İBB'de zam yağmuru sürüyor: Fiyatlar yüzde 20 artırıldı

23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanlarda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte verdiği işten çıkarma olmayacak sözünü tutmayarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından şimdi de İBB iştiraklarına ait ürün ve hizmetlerde zam üstüne zam yapmaya başladı.

BELTUR KAFELERİ DE ZAMLANDI

Yeni bir zam haberi de BELTUR'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı. Ongun, zamların BELTUR’un restoran bölümünü ve kamu hastanelerindeki işletmelerini kapsamadığını da duyurdu.