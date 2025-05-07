İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren Ö.K., 'İBB'nin uzun yıllar büyük gelir kalemlerinden olan bu alanı bir şahsa devretmesi neticesinde belediye gelirlerinde de yaklaşık 1 buçuk milyar liralık aylık bir kayıp oluşmuştur. Bu kayıp sadece belediyenin değil tüm İstanbulluların kaybıdır' dedi.

'DÖKÜM SAHASINDA TEKEL OLMASINDAN KAYNAKLI FAHİŞ FİYATLAR UYGULANMAKTA, İNSANLARI MAĞDUR ETMEKTEDİR'

"Ben yapmadım onlar yaptı!" İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ö.K. isimli bir kişi 'tanık' sıfatıyla ifade verdi.

İfadesinde uzun yıllardır inşaat, hafriyat ve madencilik işleriyle uğraştığını söyleyen tanık Ö.K., 'İstanbul'da 6 yıl önce hafriyat döküm işleri bir anda tekel haline getirilerek Murat Gülibrahimoğlu isimli şahsın uhdesine verilmiştir. Döküm sahasında tekel olmasından kaynaklı fahiş fiyatlar uygulanmakta, insanları mağdur etmektedir. Döküm sahasının bulunduğu ancak başta döküm sahası olmayan alana bu şahsa özel sütre (yapay yeşil tepe) yaptırma işi İSFALT tarafından verildi. Bu sütre işlerini fahiş fiyata yaparak çok ciddi gelir elde etti. Sütreyle çevirme işlemlerinin devam ettiği bu alana Murat Gülibrahimoğlu'na döküm izni verilerek belediyenin uhdesinde bulunması gereken döküm sahalarının kontrolü tamamen bu şahsa verilmiştir" dedi.

'BU YAPTIĞI İŞLERİN TAMAMINA BELEDİYE GÖZ YUMMAKTA VE FATİH KELEŞ İLE TUNCAY YILMAZ ÜZERİNDEN MENFAAT TEMİN ETMEKTEDİRLER'

FİRARİ GÜLİBRAHİMOĞLU'NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bir rüşvet itirafı daha! "500 bin TL ver, iskanı al" İfadesine devam eden tanık, döküm ve hafriyat işlerinin bu şahıs gelene kadar belediyenin uhdesine olan bir iş olduğunu belirterek, 'Hafriyat parası belediyenin hesabına yatar, döküm sahasında ortak olan şahıs buradan parasını alırken şu an para yatırma işlerinin tamamı bu şahsın hesabına yatmaktadır. Yatırılan paralarda yapılan incelemeler sonucu görülecektir ki naylon fatura tekniği ile dışarıya çıkartılmaktadır. İçi boş olan bir şirket bu yöntemle dolu hale getirilmekte, hem vergi kaçırılmakta hem de sürekli beraber olduğu Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'a nakit para akışı sağlanmaktadır. Söz konusu tekelleşme neticesinde İstanbul'da birçok kişi mağdur olmaktadır. Belediye iştiraklerinden iş alan firmalar bu firmadan mıcır almaya yönlendirilmektedir. Yine Çift Alan'daki kum ocağında da usulsüz birçok işlem yapmaktadır. Bu yaptığı işlerin tamamına belediye göz yummakta ve Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz üzerinden menfaat temin etmektedirler. İBB'nin uzun yıllar büyük gelir kalemlerinden olan bu alanı bir şahsa devretmesi neticesinde belediye gelirlerinde de yaklaşık 1 buçuk milyar liralık aylık bir kayıp oluşmuştur. Bu kayıp sadece belediyenin değil tüm İstanbulluların kaybıdır" ifadelerini kullandı. Firari ismin mal varlığına el konuldu İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi.