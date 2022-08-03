İBB'deki israf düzenine tepki yağıyor! İmamoğlu lüks araç konvoyuyla restorana gitti

"İstanbul'da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" diyerek belediye başkanlık koltuğuna oturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu söylemleriyle çelişmeye devam ediyor.

Son olarak İmamoğlu, yemek yemek için konvoyuyla restorana gitti. Çok sayıda araçla oluşturulan konvoy kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu, lüks araçlarla oluşturulan konvoyuyla gittiği restoranın şefi tarafından kapıda karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşan İmamoğlu daha sonra restorana doğru yöneldi.

GÖZLERDEN KAÇMAYAN DETAY

Öte yandan konvoyda İmamoğlu'nun kapısını açacak olan kişinin kapısının başka bir kişi tarafından açılması dikkat çekti.

İmamoğlu'nun tercih ettiği aracın Mercedes S600 Guard (Ağır zırhlı versiyon) olduğu görülürken 'israf' diyerek Yenikapı'ya gönderttiği Clio'ların arasına bu aracı katılmadı.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan video hakkında çoğu kullanıcı İmamoğlu'nun yemek yemek için araç konvoyunu kullanmasına tepki gösterdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Putin bile bu kadar korunmuyor, ne özelliği var bu adamın. Kimden korkuyor?

-Kapıyı açanın kapısını açan var.

-Güç sarhoşluğu bu galiba.