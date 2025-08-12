İBB'deki rüşvet çarkı böyle görüntülendi: Balya balya paraları sayıp torbayla dağıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla 14 belediye personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanından 13'ü gözaltına alındı. Daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde balya balya paraların Çetin'in yakınlarına verildiği görüldü.

İBB'YE YENİ DALGA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklarla ilgili çalışma yapıldı.

KAMU ZARARINA SEBEP OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarda, tutuklu şüpheli Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit edildi.

Şüpheli Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı belirlenen 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına alındı.

Firari şüpheli Özer Yıldız'ı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

RÜŞVETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Taner Çetin'e çalışan Çağla Demir ile Çetin'in asistanı Arzu Can'ın eşi Savaş Can'ın Yeni Fikir Eğitim Ltd.'nin sahibi Fikri Murat Demir'den balya balya para aldığı görüntüler ortaya çıktı. Fikri Murat Demir, Taner Çetin'e yakınlığıyla biliniyor.

Görüntülerde Taner Çetin'e yakınlığıyla bilinen Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam Limited Şirketi sahibi Fikri Murat Demir'in daha önceden sayarak hazırladığı para destelerini Kültür AŞ kadrosundaki, Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında çalışan Çağla Demir'in ardından ise Taner Çetin'in asistanı Arzu Can'ın eşi Savaş Can'ın aldığı görüldü.

İTİRAFÇI FİKRİ MURAT DEMİR'İN İSMİNİ VERMİŞTİ

Daha önce İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü İBB yolsuzluk soruşturmalarının üçüncü dalgasında ifade veren NYN Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. sahibi Noyan Kırmızıgül, Fikri Murat Demir'in ismini vererek etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Kırmızıgül verdiği ifadede, İBB Şehit Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürü Onur Gülin, promosyon ürünlerinin sadece Taner Çetin'e yakınlığıyla bilinen Fikri Murat Demir'in sahibi olduğu "Yeni Fikir" şirketinden alınmasını şart koştuğunu söylemişti. Kırmızıgül, bu isteği yerine getirinceye kadar ödeme alamadığını belirtmişti. Ayrıca, Taner Çetin'in en güvendiği isim olan Demir'in, İBB ihalelerinin büyük çoğunluğunu dolaylı veya doğrudan kazandığını söylemişti. Demir ve Taner Çetin'in, Güzelce semtindeki lüks bir villada sık sık buluştuklarını, para alışverişlerinin burada gerçekleştiğini ifade etmişti.

Savcılığın tutuklama istemiyle sevk yazısında ise Fikri Murat Demir'in İBB'den 20 ihale kazandığı, ihale komisyon görevlileri ile ihaleye katılan rakip firmaların tamamıyla irtibatlı olduğu, kamu ihalelerinde rekabet, şeffaflık ve eşit muamele ilkelerinin ihlal edildiği bildirildi. at Demir'in, tutuklu şüpheli İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a bağlı yapı içinde İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile irtibatlı iş insanlarından olduğu belirtildi. Demir'in, 2021'den itibaren İBB ve bağlı kuruluşlarının ihalelerine katılan Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam AŞ isimli şirketin sahibi olduğu bilgisi verilen yazıda, toplam 20 ihaleyi kazandığı, bunların tamamında ihale komisyon görevlileri ve ihaleye katılan rakip firmaların tümüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu ifade edildi. Yazıda, Demir'in ihale sorumlusu Taner Çetin ile koordineli hareket edip, mali çıkar ilişkisi içinde bulunduğuna işaret edilerek, bu durumun MASAK incelemelerine de yansıdığı vurgulandı. Yazıda, incelemeler ve MASAK verileri doğrultusunda Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam AŞ isimli şirketin sahibi Demir'in, İBB ve bağlı iştiraklerinde gerçekleştirilen kamu ihalelerine yönelik organize bir yapılanmanın merkezinde yer aldığı aktarılmıştı.

BANKA HESABINDA 14 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK

Parayı alanlardan biri olan Savaş Can'ın ise Tapu ve MASAK verileri incelemeleri doğrultusunda, Can'ın, annesi Elif G. adına 2023 yılında villa aldığı, söz konusu tarihte ve yakın zaman diliminde Elif G'nin hesap hareketlerinde villa alımına ilişkin herhangi bir yüksek meblağlı para girişi veya çıkışı tespit edilemediği aktarılan yazıda, aynı tarihte Can'ın eşi olan şüpheli Savaş Can'ın hesabından 14 milyon lira para çıkışı olduğu tespitine yer verilmişti. Yazıda, bu durumun villa bedelinin Savaş Can tarafından karşılanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiğine işaret edilerek, "Şahıslar ve villayla ilgili yapılan araştırmalarda, söz konusu evi satın alan Elif G'nin ve evin ödemesini yaptığı değerlendirilen Savaş Can'ın bu maliyeti karşılayacak bir ekonomik güçte olmadığı , şüpheli Taner Çetin'in kamu ihalelerinden elde ettiği suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanmasında Arzu Can isimli şahsın, eşi ve kayınvalidesini kullanarak suç gelirlerinin aklanmasına imkan sağladığına" ilişkin tespitler yer almıştı.

Şüpheli Savaş Can ile ilgili sevk yazısında, şüpheli Taner Çetin'in İBB bünyesinde yürütülen bazı ihalelere ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen gelirlerinin Can'a ait hesaplar üzerinden aklandığı, bu süreçte şüphelilere ait mal varlıklarının gizlenmesi ve transfer edilmesi faaliyetlerine destek verdiği ifade edilmişti. Yazıda, Can'ın satın aldığı villayla ilgili yapılan araştırmalarda, villada kiracı olarak ikamet eden kişinin Taner Çetin olduğu, yıllık kira bedelini Elif G'nin hesabına gönderdiği, söz konusu ödemenin birkaç gün sonra Elif G'nin hesabından Arzu Can'a gönderildiği ve paranın Çeşme Belediyesine ait bir şirkete kira bedeli olarak gönderildiği anlatılmıştı.