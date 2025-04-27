İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen ikinci yolsuzluk soruşturması kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.
3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı.
KİRLİ ÇARK İFŞA OLDU
Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan Muhittin Palazoğlu, kirli çarkı tek tek anlattı.
Muhittin Palazoğlu, Gözdem Ongun'un şirketi BYZAG'a firari Emrah Bağdatlı'nın tedhitvari mesajları üzerine kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation isimli reklam firması üzerinden 600 bin TL gönderildiğini açıkladı.
GÖZDEM ONGUN'UN HESAPLARI İNCELENDİ
Muhittin Palazoğlu'nun iddiası üzerine Gözdem Ongun'un şirket hesabı incelendi.
İncelemeler sonucunda Gözdem Ongun'un hesabına birçok reklam firmasından para gönderildiğinin tespit edildi.
Murat Ongun'un bu şekilde Emrah Bağdatlı aracılığıyla reklam şirketlerinden alınan rüşveti eşinin firmasına gönderilmesini sağladığı anlaşıldı.