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İBB'deki yolsuzluk ağında rüşvet itirafı! Paralar Murat Ongun'un eşinde toplanmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen ikinci yolsuzluk soruşturması kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan Muhittin Palazoğlu'undan rüşvet itirafı geldi. Palazoğlu, Murat Ongun'un eşi üzerinden reklam firmalarından rüşvet topladığını açıkladı. Toplanan rüşvetlerin ise

HABER MERKEZİ27 Nisan 2025 Pazar 16:09 - Güncelleme:
İBB'deki yolsuzluk ağında rüşvet itirafı! Paralar Murat Ongun'un eşinde toplanmış
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen ikinci yolsuzluk soruşturması kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı.

KİRLİ ÇARK İFŞA OLDU

Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan Muhittin Palazoğlu, kirli çarkı tek tek anlattı.

Muhittin Palazoğlu, Gözdem Ongun'un şirketi BYZAG'a firari Emrah Bağdatlı'nın tedhitvari mesajları üzerine kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation isimli reklam firması üzerinden 600 bin TL gönderildiğini açıkladı.

GÖZDEM ONGUN'UN HESAPLARI İNCELENDİ

Muhittin Palazoğlu'nun iddiası üzerine Gözdem Ongun'un şirket hesabı incelendi.

İncelemeler sonucunda Gözdem Ongun'un hesabına birçok reklam firmasından para gönderildiğinin tespit edildi.

Murat Ongun'un bu şekilde Emrah Bağdatlı aracılığıyla reklam şirketlerinden alınan rüşveti eşinin firmasına gönderilmesini sağladığı anlaşıldı.

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