İBB’den 15 Bin Öğrenciye Ücretsiz Kış Spor Okulu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’un dört bir yanında 214 okulun bahçesine yaptığı spor salonları yılda 2.5 milyon kişiye kesintisiz spor hizmeti veriliyor. Bu hizmetlerin başında ise yaz ve kış spor okulları geliyor.

Yaz aylarında 168 salonda gerçekleştirilen ve 38 bin öğrencinin katıldığı İBB Yaz Spor Okulları’nın sona ermesi ile birlikte Kış Spor Okulları sezonu başladı. İBB Kış Spor Okulları 32 ilçede 131 okulda ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Hafta içi okul saatleri dışında, hafta sonu ise öğlene kadar 6-15 yaş arası çocuklar atletizmden futsala, okçuluktan tenise kadar 23 branşta 209 uzman eğitmen eşliğinde eğitim görüyor. Kış Spor Okulları’nda şu anda 15 bin öğrenci spor eğitimi alıyor.

OKUL SPOR SALONLARINDA EĞİTİM VERİLEN BRANŞLAR: Atletizm, Basketbol, Voleybol, Futsal, Hentbol, Badminton, Tenis, Masa Tenisi, Boks, Cimnastik, Hareket Eğitimi, Step Aerobik, Zumba, Judo, Karate, Taekwondo, Bocce, Güreş, Dart, Okçuluk, Mangala, Mas Güreşi, Halk Oyunları.