İBB'den açıklama: Tüm mesai arkadaşlarımız gönüllü olarak katılmıştır

Sosyal medyada Saraçhane’deki belediye binası önünde yapılan açıklamaya İBB çalışanlarının yönetim tarafından zorunlu olarak çağrıldığı öne sürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu iddialara cevap verdi.

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama:

Binlerce İBB çalışanının gönüllü olarak katıldığı çağrı ile ilgili İBB yönetiminin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır. Katılan tüm mesai arkadaşlarımız gönüllü olarak katılmıştır. Görseli paylaşılan mailde de çalışanların katılımının gönüllü olduğu belirtilmiştir. İlgili birimin yöneticisinin kendi inisiyatifi ile gönderdiği bu mail soruşturulmaktadır.