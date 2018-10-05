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İBB’den anlamlı etkinlik çocuk ve gençler omurilik felçlileri için koşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği işbirliğinde “Yol Arkadaşım Olur Musun?” sloganı ile İstanbul Koşusu düzenlenecek. Yeşilköy Sahili'nde gerçekleştirilecek koşuda 7-17 yaş arası çocuk ve gençler farkındalık oluşturmak için “koşamayanlar için” koşacak.

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Geçtiğimiz Nisan ayında yetişkinlerin katılımı ile düzenlenen Run TOFD İstanbul Koşusu, 7 Ekim Pazar günü bu kez çocuk ve gençlerin katılımı ile gerçekleştirilecek. Yeşilköy Sahili’nde 2, 3 ve 3,5 kilometrelik parkurlar oluşturulacak. Profesyonel koşu sistemleri (çipli koşu) ile düzenlenecek olan koşuda çocuklar ve gençler omurilik felçlileri ve hareket kısıtlılığı bulunan bireylere yönelik farkındalık oluşturmak için koşacak.

TÜM İSTANBULLULAR DAVETLİ

“Koşamayanlar İçin Koşuyoruz” temasıyla saat 10.00'da başlayacak olan yarışa 500’ün üzerinde çipli koşucu katılacak. Yarışın sonunda ilk 3’e girenlere çeşitli ödüller verilecek. Destek vermek amacıyla koşuya katılmak isteyen İstanbullular da çipsiz olarak koşuya katılabilecek. Ayrıca organizasyonun gerçekleştirileceği alanda koşunun ardından çocuk ve gençler aileleri ile birlikte eğlenme fırsatı bulacak.

PROGRAM

TARİH:7 Ekim 2018 PAZAR

YER:Yeşilköy Sahili / Florya

SAAT:10.00

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