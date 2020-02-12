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İBB'den istifa eden Yeşil Meltem Şişli'nin kapıcıyı kovdurduğu iddiası

İSMEK soruşturması kapsamında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yaşadığı binadaki kapıcıyla geçmişte siyasi bir tartışma yaşadığı iddia edildi. Tartışmadan bir süre sonra kapıcının binada ayrıldığı ortaya çıktı.

IHA12.02.2020  09:53 - Güncelleme: 12.02.2020  10:07

İSMEK’in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği öne sürülen Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Şişli, saat 10.00 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelmiş ve yaklaşık 1 saat ifade vermesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrılmıştı. İfadede suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Yeşim Meltem Şişli’nin Beşiktaş Gayrettepe’de yaşadığı binada bir süre önce kapıcıyla siyasi tartışma yaşadığı iddia edildi. Şişli ile tartışmasından bir süre sonra kapıcının binadan ayrıldığı öğrenildi.

“Kapıcıyla siyasetle alakalı tartışmaları olmuştu”

Olay hakkında konuşan esnaf Furkan Uğur, “Buraya gelirdi gazete, sigara ve ekmek alırdı. Kendisinin 4-5 yıldır tanırım, daha önceden de hatırlıyorum. Görevli bir arkadaşla kapıcıyla siyasetle alakalı tartışmaları olmuştu. Uyarmış kendisini ve ağız dalaşı yaşanmış. Yanlış konuşmuş zaten bedelini de ödemiş” dedi.

“Tartıştığı kapıcı kavgadan bir müddet sonra ayrılmış”

Esnaf Mahmut Uğur ise, “Annesi ve kızı gelip burada alışveriş yapardı. Annesi ve kız kardeşiyle burada oturuyor. Tartıştığı kapıcı kavgadan bir müddet sonra ayrılmış. Annesi ve kız kardeşi iyi insanlar, senelerdir tanıyorum. Gelip giderler, siyasi bir olaylarını duymadım. Selam verirler ve mütevazı insanlardır. Yerel seçimlerden sonra hanımefendi buraya taşındı. Hep birlikte yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

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