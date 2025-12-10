İSTANBUL 13°C / 7°C
10 Aralık 2025 Çarşamba
Güncel

İBB'den itiraf gibi açıklama! İSBİKE skandalının altından rant çıktı

İBB yönetimi tarafından 2023'te 'bakıma alınacak' denilerek toplanan ve depolarda hurdaya dönen İSBİKE ait bisikletler kırılarak hurda haline getirildi. Tepki çeken olayın altından ise rant çıktı. İBB, çürümeye terk ettiği bisikletlerin bakımını gerekçe göstererek, elektrikli bisiklet modeline geçileceğini açıkladı. AK Parti İBB Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İSBİKE'ın sosyal bir proje olduğunu hatırlatarak, özel bir şirkete 'kiralama' yetkisi ne karşı çıkacaklarını belirtti.

10 Aralık 2025 Çarşamba 07:43
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti döneminde çevreci ulaşımı teşvik etmek amacıyla kurulan İSBİKE projesi, CHP'li İBB yönetiminde işlevsiz hale geldi.

AKŞAM Gazetesi, binlerce bisikletin çürümeye terk edildiği gerçeğini 6 Aralık'ta "Kayıp bisikletler çöpe gitti" manşetiyle gündeme getirmişti.

ÖZEL ŞİRKETE KİRALANAMAZ

Bisikletlerin hurdaya çıkarılmasının ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir'den itiraf gibi açıklamalar geldi.

Demir, artan bakım maliyetlerini gerekçe göstererek, yalnızca bakım-onarım için yıllık 88 milyon liralık bir yük oluştuğunu açıkladı. Demir, yeni modelde elektrikli ve istasyonsuz 4 bin bisikletin devreye alınacağını, sistemin İBB'ye 'tek kuruş yük getirmeyeceğini', aksine lisans bedelleri üzerinden belediyeye gelir sağlayacağını ifade etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ise, "Ne ilk bakımda ne de sonrasında İBB'ye finansal yük getirmeyecek. Firmalarımızla da görüşüyoruz" dedi.

AK Parti İBB Meclis Üyesi Abdullah Aksu ise, İSBİKE'ın sosyal bir proje olduğunu hatırlatarak, özel bir şirkete 'kiralama' yetkisi ne karşı çıkacaklarını belirtti.

İBB depolarda çürüttü! İstanbullunun parası çöpe gitti

İSBİKE 2,5 yılda batırıldı
