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İBB'den öğrencilere karne hediyesi: Karneni getir, buzda kay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da, öğrencilerin yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. İBB iştiraki Spor İstanbul, “Karneni Getir Buzda Kay” sloganı ile karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Silivrikapı Buz Pisti’nde 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak buz pateni deneyimi yaşatacak.

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Yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere ilk karne hediyesi bu yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. İBB iştiraki Spor İstanbul, 2015 yılı yarıyıl tatili döneminde hayata geçirdiği “Karneni Getir Buzda Kay” projesine bu yıl da devam ediyor.
 
UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE ÜCRETSİZ BUZ PATENİ DENEYİMİ
‘Karneni Getir Buzda Kay’ sloganı ile düzenlenen spor etkinliğinde öğrenciler, 18 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Zeytinburnu’nda bulunan İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde buz pateni ile deneyimi yaşayacak. Karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ücretsiz buz pateni seanslarına katılarak eğlenceli dakikalar geçirecekler. 
Daha fazla çocuğu buz pateni ile tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte, öğrenciler iki hafta boyunca 09.00 - 18.00 saatleri arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz seanslara katılabilecekler.
 
BUGÜNE KADAR 22 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ FAYDALANDI 
Yarıyıl tatillerinin bir geleneği haline gelen “Karneni Getir Buzda Kay'” etkinliklerine bugüne kadar 22 binin üzerinde çocuk katılarak, buz pateni sporu ile tanıştı. Bu yıl da etkinliğe 10 binin üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor. 
 
BASIN PROGRAMI
YER: Silivrikapı Buz Pisti, Zeytinburnu
TARİH: 18 Ocak 2019
SAAT: 11.00
 

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