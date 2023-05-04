AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tvnet'e konuk oldu. Konuşmasının ilk bölümünde CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yüklenen Kabaktepe, AK Parti'nin 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda yapacağı mitingin engellenmeye çalışıldığını ifade etti.

"İBB İSTANBUL'DA MİTİNG YAPMAMIZI ENGELLEME PEŞİNDE"

Mitinge 1 milyonun üzerinde İstanbullunun katılmasını beklediklerini ifade eden Kabaktepe, İBB'nin 'konser' oyunuyla mitingi engellemek için plan yaptığını söyledi. Kabaktepe, "İBB 5 Mayıs akşamında İstanbul'da konser yapacaklar. Yenikapı'da Avrupa yakasında miting yapacağı, bu alışkanlığı olduğu için engelleniyor. Miting işlerimizi zora sokacak işler yapılıyor. İstanbul'da siyasi partilerin miting yapmasını engelleyecek projeler öne sürmeyin. Ben engellemedim ki akşamına konser koydum diyecekler." ifadelerini kullandı.

"Alanda 2-3 günlük hazırlıklara ihtiyacımız var. İBB böyle bir ayıp işlemiştir özür dilemesi lazım." diyen Kabaktepe, "Kesin kasıttır demiyorum ama duyumlarımız ve okumalarımız böyle. Bu yıl neden böyle bir uygulama yaptıklarını anlamadı, geçtiğimiz yıl konseri Topkapı'da yapmışlar. Cumartesi saat 16.00-17.00'ye etkinlik koyuyorlar." diye konuştu.

"CHP zihniyeti eline yetki geçtiğinde özgürlükleri nasıl daraltacağına dair bir sınav vermiştir." vurgusunu yapan Kabaktepe, CHP'li İBB'nin TEKNOFEST'e giden toplu taşıma seferlerini engellediğini de belirtti.

Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

"Metrobüs ve metro İBB tarafından idare ediliyor. Özellikle bir gün önce ve son gün İBB'nin sefer sayılarını yavaşlattığı, durdurduğu hatta bir iki durak önce 'Son durak burası' diye metroların durduğuna dair şikayetler aldık. Bunu ilgili arkadaşlar incelemeleri yapıyorlar. Gerekli açıklamaları yapacağız. Türkiye'de 2,5 milyon insanın ziyaret ettiği, bir milyon gencin proje olarak başvurduğu, siyasetin üzerinde görülmesi gerek bir Türkiye projesini böyle küçük pazarlıkların malzemesi haline getirmeyi de yakıştıramadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir yapının böyle davrandığını da düşünmek istemiyorum. Kast var gibi geliyor. Vatandaşların çektiği videolar var. Ama halen inanıyorum ki 'kimse yapmaz' diyorum."