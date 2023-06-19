İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6762
  • EURO
    25,8826
  • ALTIN
    1487.17
  • BIST100
    5425.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'den skandal çalışma! Son halini görenler gözlerine inanamadı
Güncel

İBB'den skandal çalışma! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Sık sık skandal çalışmalara gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tepki çeken bir çalışmaya imza attı. İBB yol yenileme çalışmaları bahanesiyle Tarihi Emirgan Çeşmesi'ne hasar verdi.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
İBB'den skandal çalışma! Son halini görenler gözlerine inanamadı
ABONE OL

Sultan Abdülhamid döneminde yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü. Çeşmenin geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.

İBB'DEN SKANDAL ÇALIŞMA

Sarıyer Emirgan'da bulunan ve Sultan Abdülhamid tarafından 18. yüzyılda yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, İBB tarafından yapılan yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü. Çalışmalar sırasında tarihi çeşmenin birçok noktasında kırıklar ve çatlaklar meydana geldi. Sarıyer'in en önemli sembollerinden birisi olan çeşmenin, çalışmalar sırasında geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.

  • Tarihi Emirgan Çeşmesi
  • yol yenileme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.