İBB'den yeni skandal! Cami motiflerini ayaklar altına aldılar

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğini açıkladığı ve bu süreçte İstanbul dışında her yerde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde bulunan İBB skandal bir olay ile gündeme geldi.

CAMİ MOTİFLERİ SARAYBURNU'NDA YERE YERLEŞTİRİLDİ

İBB yönetiminin, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu motifleri Sarayburnu'nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirdiği ortaya çıktı.

İNSANLARIN BASABİLECEĞİ ŞEKİLDE ZEMİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programı sonrası seccade üzerindeyken çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. Yaşanan seccade vakasından sonra, İBB'nin cami motiflerini insanların basabileceği bir şekilde yerlere yerleştirmesi tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu motiflerin Sarayburnu'nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirildiği ve insanların da üzerine bastığı görüldü.

KUBBESİNDE HAÇ OLMAYAN AYA İRİNİ'YE HAÇ EKLENMİŞ

İBB'nin cami motifli skandalı ile beraber, Aya İrini müzesinin kubbesinde haç olmamasına rağmen motiflerinde haç işaretine yer vermesi de dikkat çekti.