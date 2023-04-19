İBB'den yeni skandal! Cami motiflerini ayaklar altına aldılar

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğini açıkladığı ve bu süreçte İstanbul dışında her yerde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde bulunan İBB skandal bir olay ile gündeme geldi.
İBB yönetiminin, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu motifleri Sarayburnu'nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirdiği ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programı sonrası seccade üzerindeyken çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. Yaşanan seccade vakasından sonra, İBB'nin cami motiflerini insanların basabileceği bir şekilde yerlere yerleştirmesi tepkiyle karşılandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu motiflerin Sarayburnu'nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirildiği ve insanların da üzerine bastığı görüldü.
İBB'nin cami motifli skandalı ile beraber, Aya İrini müzesinin kubbesinde haç olmamasına rağmen motiflerinde haç işaretine yer vermesi de dikkat çekti.