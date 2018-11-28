İBB’den, yerli tohum eğitimi alan çiftçilere sertifika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, çiftçilere yerli tohumu tanıtmak, bilgi, beceri ve üretim kabiliyetlerini artırmak için başlattığı “Sıcak İklim Tahılları Yetiştiriciliği” eğitim programını başarıyla tamamlayan 27 çiftçi, yarın 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal EXPO Fuarı’nda sertifikalarını alacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarımsal verimliliği artırmak, yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak, milli tarımın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla “Yerli Tohum Milli Tarım Deneme Ekimleri Projesi” başlatmıştı. Bu projeyle birlikte çiftçilere yerli tohumu tanıtmak, bilgi, beceri ve üretim kabiliyetlerini artırmak için eğitim programları hazırlandı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 27 çiftçiye yarın 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal EXPO Fuarı’nda sertifika verilecek.
EĞİTİMLERLE ÇİFTÇİLER BİLİNÇLENDİRİLİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı, Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü ve İSMEK işbirliğiyle Çatalca’da “Sıcak İklim Tahılları Yetiştiriciliği” eğitim programı düzenlendi. 16 Mart-06 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlere 27 çiftçi katıldı. Çiftçilerin bilgi, beceri ve üretim kabiliyetlerini artırmak için verilen eğitimlerde çeltik ve mısır üreticiliği, yetiştiricilik, gübreleme, ürün verimliliğini artırmak için alınması gereken önlemler gibi konu başlıklarında dersler işlendi. Eğitimler ziraat mühendislerinden oluşan 8 uzman tarafından verildi.
TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM ALDILAR
Eğitim programı kapsamında çiftçilere Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen yerli tohumlar tanıtıldı. Tohumlar hakkında teorik bilgilendirmenin yanı sıra arazide uygulamalı eğitim de verildi. Toplamda 136 saat süren programı başarıyla tamamlayan 27 çiftçi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Sıcak İklim Tahılları Sertifikası” almaya hak kazandı. Sertifikalar, 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal EXPO Fuarı’nda yer alacak İBB Tarım ve Su Ürünleri standında yarın saat 12.00’da çiftçilere takdim edilecek.
İBB, HELAL EXPO’DA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal EXPO Fuarı, 29 Kasım-02 Aralık tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Fuarda; helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve tekstil-muhafazakâr moda gibi farklı sektörlerden 250’yi aşkın ulusal ve uluslararası firma yer alacak. Dünya genelinde helal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen fuara, İBB İştirak şirketlerinden Kültür AŞ, Hamidiye AŞ, Beltur ve Halk Ekmek de katılacak.
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