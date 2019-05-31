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İBB'nin 7-24 hiç kapanmayan kütüphaneleri bayramda da açık olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Atatürk Kitaplığı’nda ders çalışan öğrencilere sahur sürprizi yaptı. Kütüphanenin bahçesinde öğrencilerle sahur yapan Baraçlı, 2 hafta sonra yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yoğun tempoda ders çalışan öğrencilere müjde verdi. Baraçlı, “İBB’nin ‘Hiç Kapanmayan Kütüphaneleri’nden olan Atatürk Kitaplığı, Ahmet Kabaklı Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Rasim Özdenören Halk ve Çocuk Kütüphanesi ile Muallim Cevdet Halk ve Çocuk Kütüphanesi, 9 günlük bayram tatilinde de 7/24 hizmetinizde olacak” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kitaplığı’nda ders çalışan öğrencilere sürpriz sahur programı düzenledi. Kütüphanenin bahçesinde sahur sofrası kurulup ders çalışan öğrenciler davet edildi. Davetten büyük memnuniyet duyan öğrencilere İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı eşlik etti. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok ile İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder de öğrencilerle birlikte sahur yaptı.
Öğrencilerle birlikte sahur yapan Hayri Baraçlı, eğitim durumları ve dersleri hakkında konuşup sohbet etti. Öğrencilerin geleceğe yönelik lisans ve yüksek lisans eğitim hedeflerini dinledi. Aynı zamanda üniversitede öğretim üyesi olmanın verdiği tecrübeyle bilgilerini paylaşıp tavsiyelerde bulundu. İBB’nin kütüphanecilik hizmetleriyle alakalı öğrencilerin şikâyet ve önerilerini dinleyerek not aldı.
 
BARAÇLI: “YENİ DÖNEMDE ‘HİÇ KAPANMA KÜTÜPHANE’ SAYISINI ARTIRACAĞIZ”
 
Sohbetin ardından yaptığı konuşmada öğrencilere müjdeli haber veren Baraçlı, “2 hafta sonra YKS sınavı olacak ve yoğun bir şekilde çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Biz de yaklaşan sınav öncesi düzeniniz bozulmasın diye ‘Hiç Kapanmayan Kütüphaneler’imizden olan Atatürk Kitaplığı, Ahmet Kabaklı Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Rasim Özdenören Halk ve Çocuk Kütüphanesi ile Muallim Cevdet Halk ve Çocuk Kütüphanesi’ni 9 günlük bayram tatilinde de 7/24 hizmetinize açık tutma kararı aldık. İnşallah yeni dönemde halihazırda 5 olan ‘Hiç Kapanmayan Kütüphane’ sayısını daha da artıracağız. İBB olarak size en uygun uygun çalışma ortamları oluşturmaya gayret ederken sizden istediğimiz tek şey sınavlarınızda başarılı olmanız ve hedeflerinize erişmek için pes etmeden çalışmanızdır. İnşallah istediğiniz üniversitede istediğiniz bölümü kazanırsınız” temennisinde bulundu.
 
BARAÇLI: “BELEDİYE BÜNYESİNDE HEM STAJ YAPMA HEM DE PARA KAZANMA UYGULAMASI BAŞLATACAĞIZ”
 
Gençlerin hem iş tecrübelerini artırmak hem de para kazanmalarını sağlayacak yeni uygulamaların başlatılacağını söyleyen Baraçlı: “Gençlerin vizyonunu açacak projeler üretmek bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde yeni bir staj uygulamamız olacak. Büyükşehir bünyesinde hem staj yapıp tecrübe kazanacaksınız hem de karşılığında ücret alacaksınız. Ayrıca girişimcilik ekosistemiyle ilgili de farklı projelerimiz var. ‘Start Up’ merkezleri kurarak sizlerin girişimcilik ruhunu geliştirmek hem de projelerinizi gerçeğe dönüştürüp katma değer kazandırma imkânı sunacağız. İnşallah yeni dönemde de bu projelerimizi uygulamaya geçirip birlikte çalışma fırsatımız olur” diye konuştu.
 

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

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