İBB'nin beynine girildi! Suç unsurlarına el konacak

İBB yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "İBB'nin kalbi" olarak nitelendirilen Başakşehir'deki Tech İstanbul isimli veri merkezine girilmesi için karar aldı. Kararın ardından 4 TÜBİTAK mühendisi eşliğinde girilen merkezde teknik inceleme yapıldığı öğrenildi.

TALEP 9 MAYIS'TA

Yeni Şafak'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 9 Mayıs 2025 tarihli resmi yazı ile TÜBİTAK Başkanlığı'na başvurarak veri merkezindeki sistem, yazılım, veri tabanı ve network altyapısının incelenmesini talep etti. Talebin ardından TÜBİTAK, Tech İstanbul'da inceleme yapmak için 4 mühendis görevlendirdi.

İNCELEME YAPILDI

Mühendisler dün İBB Veri Merkezi'ne giderek teknik inceleme yaptı. Uzman ekiplerin 3 başlık üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Öncelikle sistem hareketlerinin, silinmiş veya müdahale edilmiş verilerin geriye dönük analizini içeren log kayıtları ile belediyeye dışarıdan kimlerin, nasıl ve hangi sistemler üzerinden erişim sağladığı incelenecek. Mühendisler ayrıca, kurumsal ya da kişisel verilerin yasa dışı yollarla dış ortamlara aktarılıp aktarılmadığı konusunda da çalışma yapacak.

SIRADA DİĞER MERKEZLER VAR

TÜBİTAK mühendislerinin inceleme için Saraçhane'de bulunan İBB binasındaki veri depolama merkezine de gittiği öğrenildi. Ekiplerin İSTTELKOM ve İSBAK'ta da incelemelerde bulunacağı ifade ediliyor. Öte yandan TÜBİTAK mühendislerinin incelemelerinin ardından BTK'ya bağlı olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi olan USOM'un da incelemelere katılması bekleniyor.

SUÇ UNSURLARINA EL KONACAK

Başsavcılığın aldığı karar doğrultusunda mühendisler, gerekli görülmesi halinde verilerin "imaj" yani kopyasını alabilecek. Aramalar sırasında suç unsuru sayılabilecek materyallere de el konulması talimatı verildi. TÜBİTAK uzmanlarının teknik analizleri sonrasında hazırlanacak rapor, doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilecek. Bu raporun, soruşturma dosyasındaki delil zincirini tamamlaması ve bazı şüphelilerle ilgili teknik delil sağlaması bekleniyor.

MERKEZ NİÇİN ÖNEMLİ

İBB Veri Merkezi, belediyenin dijital beyni niteliğinde. Trafik yönetimi, ödeme sistemleri, belediye iştiraklerinin altyapı sistemleri, dijital güvenlik, kamera kayıtları ve iç yazışmalar gibi pek çok kritik veri burada tutuluyor. Dolayısıyla buradaki olası bir veri manipülasyonu veya dış müdahale hem teknik hem de hukuki açıdan soruşturmanın yönünü değiştirecek önemde. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda soruşturma dosyasına giren bazı tanık ve itirafçı ifadelerinde, belediyeye ait veri kayıtlarının silindiği, güvenlik kameralarının devre dışı bırakıldığı ve bazı ihale belgelerinin dijital ortamdan yok edildiği öne sürülmüştü.

SUÇUN İLANI KAYITLARDA

İBB'ye yönelik soruşturmada savcılığın "vatandaşların kişisel verilerini elde etme" suçlamasının dayanağı sosyal medyada yayınlanan gözaltındaki 3 ismin ses kayıtlarında ortaya çıkmıştı. Kayıtlara göre örgüt, cep telefonlarına indirilen İBB'nin 'İsatanbulsenin', 'İstanbulkart' gibi uygulamalara monte ettiği İngiliz şirketin veri yönetim platformuyla 16 milyon İstanbullunun her adımının fişlendiği iddia edilmişti. İBB Veri Merkezi İSTTELKOM'un başında bulunan Melih Geçek, 2019 yılında henüz İBB personeli olmadan önce İBB'nin verilerini kopyalamayla yetkilendirmiş, mahkeme tarafından alınan kararla yetki iptal edilmişti.

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