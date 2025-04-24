İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,3249
  • EURO
    43,7505
  • ALTIN
    4107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'nin deprem umursamazlığı! Reklam yapıldı, hazırlık yapılmadı
Güncel

İBB'nin deprem umursamazlığı! Reklam yapıldı, hazırlık yapılmadı

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) depreme ne kadar hazırlandığını yeniden akıllara getirdi. CHP'li İBB'nin 2019'dan beri reklama ayırdığı bütçenin, depreme hazırlığa ayırdığı bütçeden daha fazla olduğu ortaya çıktı. İBB'nin deprem umursamazlığını deprem hazırlık bütçesi ve reklam bütçelerinin karşılaştırıldığı grafik gözler önüne serdi.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 11:35 - Güncelleme:
İBB'nin deprem umursamazlığı! Reklam yapıldı, hazırlık yapılmadı
ABONE OL

AFAD verilerine göre, dün İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul deprem gerçeğiyle tekrar yüzleşmiş oldu. Megakent 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsılırken vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Hissedilen artçı sarsıntılar gece boyunca devam ederken, çok sayıda vatandaş evlerine giremeyip parklar, camiler ve kamu binalarında sabahladı.

Uzun süredir bilim insanlarının yaptığı uyarılara rağmen, İstanbul'un hala büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Alınmayan önlemler ve geciken adımlar, güvenlik endişesini artırdı.

İBB'NİN DEPREM HAZIRLIK BÜTÇESİ VE REKLAM BÜTÇELERİNİN GRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

2019'da yönetime gelen Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin geçen sürede kentsel dönüşüm ve diğer tüm deprem hazırlıklarında sınıfta kaldığı anlaşıldı. Bu tartışmalar arasında İBB'nin bu dönemde deprem hazırlık bütçesi ve reklam bütçelerinin karşılaştırıldığı bir grafik ortaya çıktı.

Grafiğe göre İBB, Ekrem İmamoğlu döneminde adeta depremi boş verip reklama yatırım yaptığı anlaşıldı.

REKLAM BÜTÇESİ DEPREM BÜTÇESİNİN 3 KATI

2019'dan itibaren yeterli deprem bütçesi ayırmayan İBB, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesiyle birlikte ise reklam bütçesi deprem bütçesini neredeyse 3 kat aştı.

İstanbul sallanmaya devam ediyor... 266 artçı deprem meydana geldi

İstanbul depremi sonrası ilk teknik analiz! 15 kilometrelik kırık tespiti

İBB'nin Kent Lokantaları kriz anında kepenk kapattı
  • İBB deprem
  • reklam bütçesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.