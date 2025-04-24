İBB'nin deprem umursamazlığı! Reklam yapıldı, hazırlık yapılmadı

AFAD verilerine göre, dün İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul deprem gerçeğiyle tekrar yüzleşmiş oldu. Megakent 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsılırken vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Hissedilen artçı sarsıntılar gece boyunca devam ederken, çok sayıda vatandaş evlerine giremeyip parklar, camiler ve kamu binalarında sabahladı.
Uzun süredir bilim insanlarının yaptığı uyarılara rağmen, İstanbul'un hala büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Alınmayan önlemler ve geciken adımlar, güvenlik endişesini artırdı.
2019'da yönetime gelen Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin geçen sürede kentsel dönüşüm ve diğer tüm deprem hazırlıklarında sınıfta kaldığı anlaşıldı. Bu tartışmalar arasında İBB'nin bu dönemde deprem hazırlık bütçesi ve reklam bütçelerinin karşılaştırıldığı bir grafik ortaya çıktı.
Grafiğe göre İBB, Ekrem İmamoğlu döneminde adeta depremi boş verip reklama yatırım yaptığı anlaşıldı.
2019'dan itibaren yeterli deprem bütçesi ayırmayan İBB, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesiyle birlikte ise reklam bütçesi deprem bütçesini neredeyse 3 kat aştı.