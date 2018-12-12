İbb’nin düzenlediği “2. Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Ve Fuarı” başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı (IOHS EXPO)” 13-15 Aralık Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Bu sene “Değişim Artı” temasıyla hazırlanan IOHS EXPO sektörün öncü firmalarını, ulusal ve uluslararası alanda iş güvenliği uzmanlarını, iş sağlığı ve güvenliğine dair yenilikçi ürünleri katılımcılarla buluşturacak. Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği Oscarları olarak tanımlanan “Kristal Baret Ödülleri” de 7 ayrı kategori ve 10 ayrı dalda sahiplerini bulacak.

SEKTÖRÜN SEÇKİN FİRMALARI IOHS EXPO’DA

İBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün organize ettiği IOHS EXPO’da “Değişim Artı” temasıyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi uygulama örneklerine değer katan yayınlar, çalışmalar ve ürünler katılımcılara sunulacak. 5 bini aşkın katılımcının beklendiği IOHS EXPO’da 50 seçkin firma stant açacak. İBB iştirak şirketlerinden BİMTAŞ, UGETAM, İSPER AŞ ve İSTGÜVEN de fuarda yer alacak. Firmalar; Kişisel Koruyucu Donanım, İş Sağlığı Güvenliği Yazılımı, Yangın, Güvenlik, İş Makineleri, Periyodik Muayene, Ortam Ölçümleri gibi iş sağlığı ve güvenliğine dair yenilikçi ürünlerini firmaların ve katılımcıların beğenisine sunacak.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN ÜST DÜZEY KATILIM SAĞLANACAK

Kongrede, yurt içi ve yurt dışından üst düzey katılımcılar yer alacak. Singapur İşyeri Güvenlik ve Sağlığı Komiseri Ho Siong Hin, Avusturya Sağlık İnovasyonu Enstitü Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Braithwaite, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, çok sayıda seçkin şirketin üst düzey yöneticileri, ulusal ve uluslararası alanda iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak. 100’den fazla konuşmacı İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yenilikçi önlemler ve ürünlerle alakalı sunum yapacak.

GENÇ UZMANLAR MESLEĞİN PROFESYONELLERİYLE BULUŞACAK

Kongrede, “Genç Uzman Zirvesi” düzenlenecek. İş Güvenliği Uzmanı (İSG) profesyonelleri ve mesleğe yeni başlayan İSG personelleri zirvede biararaya gelecek. Ulusal ve uluslararası düzeyden katılımın sağlanacağı zirvede profesyoneller genç meslektaşlarıyla bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

IOHS EXPO’DA NELER VAR?

• Ulusal ve uluslararası fark oluşturan iyi uygulama örnekleri sunulacak.

• Gelişen teknoloji ile birlikte dijital dönüşümün getirdiği yenilikler katılımcılar ile buluşacak.

• İnsanın güvenli ve konforlu çalışma hayatı için gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilecek.

• Yarının iş hayatında vazgeçilmez olacak yenilikçi öneriler tartışılacak.

• Sektörün geleceği olan gençlerin önünü açacak imkânların yaratılması sağlanacak.

• Somutlaşmış ve uygulanabilirliği kanıtlanmış çalışmalar paylaşılacak.

2 gün sürecek oturumlarda 4 panel düzenlenecek. Panelde ele alınacak konular şunlar;

- Hukuki Altyapı Ve Denetimin İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarına Yansımaları

- Gizli Küresel Salgın: Meslek Hastalıkları

- Akıllı Üretim Çağında İş Ekipmanlarının Dönüşümleri, Kullanıcı Güvenliği Ve Stratejiler

- Yerel Yönetimlerde Ve Kamuda İş Sağlığı Ve Güvenliği Çözümleri

TÜRKİYE’NİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OSCARLARI SAHİPLERİNİ BULACAK

Oturumların ardından 15 Aralık akşamı Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği Oscarları olarak tanımlanan “Kristal Baret Ödülleri” töreni yapılacak. Sosyal Sorumluluk, Proje ve İyi Uygulama örnekleri sağlayan sektör temsilcileri 7 kategori, 10 dalda ödüllendirilecek. Böylece iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artması için firmalar teşvik ediliyor.

KATEGORİLER

• ULUSLARARASI TEMSİLİYET

Kristal Baret İş Güvenliği Ödülü

• MEDYA

Kristal Baret Film/Dizi Ödülü

Kristal Baret Film/Dizi Seti Ödülü

Kristal Baret TV Kanalı Ödülü

• ÜNİVERSİTE

Kristal Baret Üniversite Proje Ödülü

Kristal Baret Akademisyen Ödülü

Kristal Baret Üniversite Ödülü

• İNOVASYON

Kristal Baret Yenilikçi Uygulama Ödülü

• KAMU VE ÖZEL SEKTÖR

Kristal Baret Sektör Ödülü

• FİNANS

Kristal Baret Yatırım Finans Ödülü