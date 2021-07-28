İBB'nin düzenleyeceği ''Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali''ne Alevi-Bektaşi temsilcilerinden tepki

AA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:59 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:59

Trakya Balkan Güçbirliği Trakya Rumeli Bektaşi Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Osman Erdoğan ile Anadolu İnanç Önderleri Birliği Temsilcisi Hıdır Bulut, festival konusunda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli adıyla bir müzik festivali düzenlenmesinin kendileri rahatsız ettiğini dile getirerek, "10 Ağustos'ta Muharrem ayı matem oruçlarımız başlıyor, 12 günlük oruçlarımız var. Burada yapılan çok büyük bir yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin öğrencisi olan Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin festivalin afişlerinde logolarının, isminin kullanılması Bektaşi toplumu olarak bizde çok büyük bir rahatsızlık yaratmıştır." dedi.

Müzik festivaline karşı olmadıklarını ancak Hacı Bektaş-ı Veli'nin adının kullanılmasından rahatsızlık duyduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu festival bizim maneviyatımızı zedelemiş durumda. Bu yanlıştan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve bu işi organize edenlerin bir an önce vazgeçmesini istiyoruz. Bu program devam etsin ama programın adından Hacı Bektaş'ın ismi çıkarılsın. İsmi değişsin, 'Serçeşme Müzik Festivali' denilsin. Programa art niyetli olarak Serçeşme Hacı Bektaş-ı Veli Festivali deniliyor. Bizim kutsalımız olan Türk-İslam inancını taşıyan Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin isminin o afişlerden, animasyonlardan bir an evvel kaldırılmasını istiyoruz."

Hıdır Bulut da Hacı Bektaş-ı Veli'nin adının siyasi bir figür olarak kullanılmasına karşı olduklarını ifade ederek, "Kimse Hacı Bektaş-ı Veli'nin adını siyaset sahnesine çekemez, kimsenin buna hakkı yok. O bu topluma mal olmuş bir serçeşme. Mevlana, Hacı Bektaş siyasete çekilmez. Aleviler kendi inançlarını siyaset arenasına katmazlar. Bu festival Hacı Bektaş-ı Veli'nin kemiklerini sızlatır. Hacı Bektaş ne yapmış? Bilim adamı yetiştirmiş. Dünyanın her yerinde bir Hacı Bektaş türbesi var." diye konuştu.

