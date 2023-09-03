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  • İBB'nin Galata Köprüsü tadilatı skandala dönüştü! 6 vapur rehin kaldı
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İBB'nin Galata Köprüsü tadilatı skandala dönüştü! 6 vapur rehin kaldı

İBB'nin Haliç üzerinde Karaköy ile Eminönü'nü birleştiren Galata Köprüsü'ndeki tadilatı, skandala dönüştü. İBB'nin yaptığı hesapsız çalışma yüzünden 6 Şehir Hatları vapuru Haliç Tersanesi'nde mahsur kaldı. Köprü tadilatta olduğu için Haliç'in Boğaz'a açılan tarafına geçemeyince tersanede mahsur kalan vapurların 40 gün boyunca atıl durumda tersanede demirli kalacakları öğrenildi.

Yeni Şafak3 Eylül 2023 Pazar 08:04 - Güncelleme:
İBB'nin Galata Köprüsü tadilatı skandala dönüştü! 6 vapur rehin kaldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Haliç üzerinde Karaköy ile Eminönü'nü birleştiren Galata Köprüsü'ndeki tadilatı, skandala dönüştü. İBB'nin yaptığı hesapsız çalışma yüzünden 6 Şehir Hatları vapuru Haliç Tersanesi'nde mahsur kaldı. 13 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul'un olası büyük depreme hazırlığı kapsamında Galata Köprüsü tadilata alınmıştı. Tadilat ile birlikte Karaköy-Eminönü istikameti de trafiğe kapatılmıştı.

BOĞAZ'A GEÇEMİYORLAR

Tramvay seferleri hariç olmak üzere, 40 gün boyunca kara ve denizden trafik akışının alternatif güzergahlarla sağlanması kararlaştırıldı. İBB, köprüyü kara ve deniz trafiğine kapatırken Kasımpaşa'daki Şehir Hatları vapurlarına bakım onarım hizmeti veren Haliç Tersanesi'nde 6 adet Şehir Hatları vapurunu unuttu. Gemiler, köprü tadilatta olduğu için Haliç'in Boğaz'a açılan tarafına geçemeyince tersanede mahsur kaldı. Gemilerin tüm bakım ve tadilatlarının tamamlandığını ve toplam 40 gün boyunca atıl durumda tersanede demirli kalacakları öğrenildi.

  • Boğaz
  • Vapur

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