İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme amacıyla yıkım kararı verilen Karaköy ve Mercan katlı otoparkları aradan geçen uzun zamana rağmen halen yenilenmedi. Her gün yüzbinlerce insanın gelip geçtiği bölgede otopark sıkıntısı yaşanırken bölge esnafı da bir an önce yeni otoparkların yapılmasını istedi.

Megakentte milyonlarca turisttin uğradığı yerlerin başında gelen Beyoğlu ve Fatih'te bulunan, Karaköy katlı otopark ve Mercan katlı otoparkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından uzun süre önce yıkılmıştı. Drone ile havadan çekilen görüntülerde İBB yönetimin otoparklarla ilgili hiçbir çalışma yapmadığı, yıkılan yerlerde ilerleme kaydedilmemesi gözlemdi. Otopark çevrelerinde bulunan esnafların ise İBB yönetimin hiçbir şey yapmadığını söylerken günlük binlere aracın gelip geçtiği bölgede ise ciddi derecede otopark sıkıntısı yaşanıyor.

"ESNAF KALMADI BİRÇOK ESNAF BATTI"

Karaköy'de esnaf olan Rıdvan Şener "Eylülde burası boşaltıldı. 31.12.2022 yılında yıkımı başlandı. 3 aylık periyotta bitirdiler. Nisan gibi bitti şu anda bir faaliyet yok. Bizim için ciddi bir sıkıntı noktasına geldi. Gerek otopark olmaması gerek yürüyüş alanların çok dar olması. Alanın daralmasından dolayı trafik söz konusudur. Yerine yeni otopark inşa edecek iddia ettiler. Şu an bekleme sürecindeyiz. Burada esnaf kalmadı birçok esnaf battı. Burada ciddi kabuk değişimi söz konusu" şeklinde konuştu.

"4 SENE ÖNCE 'HER ŞEY GÜZEL OLACAK' BELEDİYE BAŞKANIMIZ SEÇİLDİĞİNDE YIKTI BURAYI HİÇBİR İCRAATA BULUNMADI"

Mahmutpaşa'da esnaf olan Bilal Kazan " Otopark ve trafik sorunu yaşıyoruz. Görüntü nedeni ile turist bu kaldırımı kullanmıyor. Burası 2 bin araç alan bir otoparkı. 4 sene önce 'her şey güzel olacak' belediye başkanımız seçildiğinde yıktı burayı hiçbir icraata bulunmadı. Şimdi seçimler yaklaştı sanırım yeniden temel attılar. Dükkanımız gözükmüyor. Her türlü mağduruz. Kötü bir görüntü İstanbul'un ortası burası. Çalışmış gibi yapmasın çalışsın. Beyazıt'tın taşlarını değiştirdi. Yerin taşları bir köy muhtarı gibi Çanakkale köprüsü ile aynı sürede bitti bu taşlar. Gösteriş yapmasın iş yapsın" ifadelerini kullandı.

"ESNAF OLARAK BURADA ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

Karaköy'de esnaflık yapan İbrahim Köse "Otopark yıllardır duruyordu. Galataport nedeniyle yıkacağız dediler. Geldiler çevirdiler yıktılar. Geçen sene Eylül'de başladılar. Yıkıldı altı otopark yapılacak dediler. Otoparkın planı çiziliyor dediler. Yaklaşık 2 yıl sürecek dediler bizde bekledik. Esnaf olarak burada çok zor durumdayız. Aradan neredeyse 1 yıl geçti. Bu şekilde duruyor. Hiçbir şekilde ilerleme yok. Esnafa açıklama yok. Duyum duyduk otopark iptal olmuş. Yeşil alan yapılacak yakında başlayacağız. 3 ay geçti" dedi.