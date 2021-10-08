İBB'nin iftirası hukuktan döndü! Selçuk Bayraktar'dan manidar karar

8 Ekim 2021 Cuma 17:47 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 18:23

T3 Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım aldığına yönelik çıkan yalan haberlere karşı açtığı dava sonuçlandı. Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği kararda "Dosya kapsamında İstanbul Büyükşehir Başkanlığınca davacı vakfa haberi yapılan herhangi bir ödeme olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Konuya ilişkin videolu açıklamada bulunan Selçuk Bayraktar, "Daha önce de belirttiğimiz gibi kazandığımız tazminatı, kimseye iftira atmayan iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz" dedi.



Vakfımıza yönelik İBB'den yardım aldığımıza dair ifitiralar hakkında açtığımız tazminat davalarından biri daha sonuçlandı. Bölge Adliye Mahkemesinin KESİNLEŞMİŞ mahkeme kararına göre vakfımıza ödenecek 30.000 TL tazminatı -daha önce açıkladığımız gibi- meleğini ahlakla icra eden, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişi fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz



"KAZANDIĞIMIZ TAZMİNATLARI ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK VERECEĞİZ"

Selçuk Bayraktar daha önce de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftirada bulunan kişilerden mahkeme yoluyla kazandığımız tazminatları, mesleğini ahlakla icra eden, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz." dedi.

YARGI BİR KEZ DAHA TESCİLLEDİ

Karar sonrası açıklama yapan Haluk Bayraktar ise "Bir kez daha" yargı, @T3Vakfi 'mızın İBB'den ̧ nakdi veya ayni yardım almadığını tescilledi! Yalan büyük ama cezası küçük olunca yalanın da iftiranın da önünü almak mümkün olmuyor... Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, kurucu ve yöneticileri dışında kimseden bağış, yardım, ayni yardım, nakdi destek vb. kabul etmemektedir. Yürütmekte olduğu faaliyetlerin tamamı kendi bütçesinden karşılanmaktadır." dedi.