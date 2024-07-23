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İBB'nin Küçükçekmece'de gerçekleştirdiği yol çalışması trafik çilesine dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında yapılan çalışma nedeniyle E5 karayolunda trafik çileye döndü.

IHA23 Temmuz 2024 Salı 20:12 - Güncelleme:
İBB'nin Küçükçekmece'de gerçekleştirdiği yol çalışması trafik çilesine dönüştü
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İBB tarafından metrobüs durakları arasında yapılan çalışma nedeniyle E5 karayolunda trafik çileye döndü. Yaz aylarında trafiğin rahat olması beklenirken, yapılan çalışma ile trafik artışı daha da arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, E5 karayolunun Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında kalan kısmında çalışma başlattı. Beşyol Metrobüs durağında yapılan tadilat çalışması şubat ayından bu yana hala bitirilmezken, bu sefer de yapılan yol çalışması nedeniyle sürücüler zor durumda kaldı. Özellikle saat 16.00'dan itibaren başlayan trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar sürerken, araçların Beylikdüzü istikametinde adım adım ilerlediği görüldü.

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