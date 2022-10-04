İBB'nin süt hesabı bozuk! İşte Halk süt gerçeği

İhtiyaç sahibi çocuklara aylık 8 litre süt vaat ettiler, aylık 2,8 litre dağıttılar. Sütü İstanbul'daki üreticiler yerine İzmir Tire'den satın almayı tercih ettiler. Sütün litre fiyatının 4 TL olduğu dönemde üreticiye 5,3 TL ödediler. İmamoğlu, "172 bin çocuğa süt dağıttık" dedi, afişe 211 bin çocuğa yazdılar. İlk 27 ayda 14 milyon 500 bin litre süte 77 milyon TL ödeme yaptılar. 2022 yılı için 7,5 milyon litre süte bütçeden 70 milyon TL para ayırdılar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kanalı Halk TV'de dün "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Başkan olunca yoksul ailelere süt vereğim' sözü vermişti. İmamoğlu seçimi kazandı. Erdoğan, 'Bunlar süt dağıtılacağı sözü vermişti. Niye sözünü tutmuyorlar' dedi. Oysa aylardır süt dağıtılıyordu. Çünkü biz onların yaptığı gibi, insanların yoksulluğunu afişe etmiyorduk" ifadelerini kullandı. AKŞAM, CHP'li başkan İmamoğlu'nun maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına dağıttığını söylediği Halk Süt projesini Silivri Belediye Başkanı ve İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz'la konuştu. Yılmaz, projede çocuklara vaat edilen süt miktarı ile dağıtılan süt miktarı arasındaki farka dikkat çekti. "İBB'nin büyük tarım projesi diye lanse ettiği Halk Süt projesini dünyanın en büyük istihbarat örgütleri gelse çözemezler" dedi. Yılmaz, "Projede ihtiyaç sahibi çocuklara aylık 8 litre süt verdiklerini iddia ediyorlar ancak dağıttıklarını söyledikleri toplam süt rakamına bakıldığında 2,8 litre süte denk geliyor" dedi. Yılmaz şunları anlattı:

SİLİVRİ'DEN ALIYORUZ YALANI

"Halk Süt projesi Ekrem Bey'in diğer vaatleri gibi havada kaldı. Süt dağıtımını söz verdikleri şekilde yapamadıkları gibi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Projenin başladığı günlerde biz İstanbul'daki süt üreticilerinden süt alınmaması durumunu İBB Meclisi'nin gündemine taşımıştık. Kendileri Silivri Çatalca ve Arnavutköy'deki üreticilerden süt aldıklarını söylüyorlar. Biz her zaman çiftçilerimizle iç içeyiz. Sürekli birlikteyiz. Onlar da İBB'nin kendilerinden süt almadığını söylüyor."

8 YERİNE 2,8 LİTRE

"Aldıkları süt konusunda şaibe olduğu gibi dağıtımında da sorunlar var. 'Süt içmek her çocuğun hakkı' diyerek süslü laflarla başladıkları projede ihtiyaç sahibi her çocuğa aylık 8 litre süt dağıtılacağını ilan ettiler. Ancak İBB'nin paylaştığı verilerden çıkan sonuç farklı. 2019 yılında başlayan projeyle yaklaşık 3 yılda yani 34 ayda, toplam 172 bin çocuğa 16 milyon 500 bin litre süt dağıtmışlar. Yani çocuk başına ayda 2,8 litre süt eder."

4 TL İKEN 5,3 TL ÖDEDİLER

"Silivrili, Çatalcalı, Arnavutköylü üreticiden aldıklarını iddia ettikleri sütün litre fiyatı konusunda da hayal dünyalarında şişirdikleri fiyatlarla uçuyorlar. Ocak 2022'de, ilk 27 ayda 14 milyon 500 bin litre süte 77 milyon TL ödemişlerdi. Bu üreticiden sütün litresini 5,3 TL'ye aldıkları anlamına geliyor. O dönemde sütün litre fiyatı 4 TL idi. 2022 yılı planlarına baktığımızda ise yine 7,5 milyon litre süt için 70 milyon TL bütçe ayırdıklarını ifade ediyorlar. Bu rakamlar da nasıl bir hayal âleminde gezindiklerinin en güzel ispatı."

RAKAMLARIN HEPSİ ÇELİŞKİLİ

"Halk Süt'ün dağıtım araçları nereye gidiyor, kime süt dağıtıyor? Rakamları istediğimizde çelişkili rakamlar dile getirilebiliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 34 ayda 172 bin çocuğa süt dağıttığını söylüyor. Beylikdüzü'nde metrobüs durağındaki afişte ise sadece Esenyurt'ta 211 bin 407 çocuğa ücretsiz Halk Süt'ün ulaştırıldığı yazıyor. 8 litre süt verdiklerini iddia ediyorlar ancak hesap yapıldığında 2,8 litre süte denk geliyor. Belediyenin bütçesinden ödedikleri rakam, sütün litresi, alım yaptıkları üretici sayısı ve dağıtım hiçbiri birbirini doğrulamıyor rakamların hepsi birbiriyle çelişiyor. Ekrem Bey'in tarım hayvancılık üreticiyle ilgilendiği yok. Danışmanlarından aldığı raporlar hem kendisini hem genel başkanını zor durumda bırakıyor. İşleri tamamen reklam, sosyal medyada ve afişlerle algı oluşturmak. Halk Süt arabalarının yakında hiç çalışmadığını tüm İstanbullu görecek."

SİLİVRİ DURURKEN SÜTÜ TİRE'DEN ALIYORLAR

"Halk Süt için İzmir Tire'den alım yapıldığını öğrendiğimizde bu sütün öncelikle Silivri, Çatalca, Şile, Arnavutköy gibi İstanbul'daki üreticilerden karşılanmasını istedik. Sonra Damızcılık Birliği ile İBB arasında protokol imzalandı. Ancak birkaç küçük alımın dışında hiç süt alınmadığı, aldıkları sütün parasını da geç ödedikleri ortaya çıktı. Yani İstanbul'daki üreticiden İBB hâlâ süt almıyor."

ALIM FİYATLARI ÇOK YÜKSEK

"Sütü bölüp çarptığımızda süt fiyatları reel güncel fiyatlarla örtüşmüyor. Paketlenmesi, araç kiralanması, dağıtımı, motorini var. Biz diyoruz ki; 'Sen bu sütü marketin çok çok daha fazla üzerinde bir maliyetle mal edip çocuklara niye dağıtıyorsun. O zaman bir marka ile anlaş bir ihale yap ve çocuklara kart marifetiyle süt kartı dağıt marketlerden o sütü gitsin şu an sizin mal ettiğiniz fiyatın altında alın çok daha fazla çocuk süt alabilsin.' Halk Süt projesinin çıkış noktası iyi, düşünme noktası iyi, devam eden uygulama anlayışı ise son derece kötü."