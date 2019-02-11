13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2711
  • 5,9647
  • 221.723
  • 104.287
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İBB’nin “Üreticiden tüketiciye doğrudan sebze” satışları yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze” satışlarına yarın başlıyor. İstanbul genelinde kurulan tanzim satış noktaları hakkında İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, basın mensuplarına açıklama yaptı. Baraçlı, “İstanbul’un 50 farklı noktasında tanzim satış noktası oluşturduk. Ürünlerimizi, tarladan aldığımız fiyata vatandaşlara sunacağız. İlk etapta domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olacak. Satışlar yarından itibaren başlıyor” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine halka ucuz fiyata sebze satışı yapacak tanzim satış noktaları için hazırlıklarını tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteğiyle İstanbul genelinde tanzim satış noktaları kuruldu. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı Aksaray Meydanı’ndaki tanzim satış noktasını basına tanıttı ve açıklama yaptı.
 
BARAÇLI: “TARLADAN ALDIĞIMIZ FİYATA SATACAĞIZ”
 
Ürünlerin, tarladan alınan fiyata vatandaşa satılacağı söyleyen Baraçlı, “Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz tanzim satış noktaları ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul’un 50 farklı noktasında, büyük çadırlarda vatandaşlarımıza sebze satışı gerçekleştireceğiz. Biz bu satışları gerçekleştirirken ürünleri tarladan aldığımız fiyata vatandaşlarımıza sunacağız. Ürünlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım Kredi Birliği’nde temin edilecek. Satışlarımız yarın sabah itibariyle eş zamanlı olarak başlayacak” dedi.
 
BARAÇLI: “BEZ ÇANTALAR ÜCRETSİZ VERİLECEK”
 
Tanzim noktalarında satılacak ürünlerin kaliteli olmasına özen gösterileceğini vurgulayan Baraçlı, “Tanzim satış noktalarında yazarkasa sistemlerimiz kuruldu. Sıfır Atık projesine destek olmak amacıyla kağıt keseler ve bez çantalar kullanıyoruz. Bunlar ücretsiz olacak. Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, Beltur’un da katkısıyla 50 noktada aktif çalışmalarımız devam edecek. Her bir noktada Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı ekipler ve Zabıtalar da hazır bulunacak. Satışını gerçekleştireceğimiz ürünlerin kalitesine de son derece dikkat ediyoruz. Böylece vatandaşlarımıza temiz, leziz ürünler sunacağız. Tabi ki en önemli unsur vatandaşlarımızdan gelecek talep doğrultusunda ürünlerin teminini sağlayabilmek, Bakanlığımızın da desteğiyle bu talebi karşılamaktır. Bu sayede herkesin desteği ve gayretiyle “Enflasyonla Topyekün Mücadele” etmiş olacağız” diye konuştu.
 
TANZİM SATIŞ NOKTALARI NEREDE?
 
34 İLÇEDE 5O FARKLI NOKTADA TANZİM SATIŞ NOKTALARI;
 
1        KAĞITHANE MEYDANI          
 
2        MECİDİYEKÖY MEYDANI      
 
3        AVCILAR MEYDANI    
 
4        KADIKÖY MEYDANI   
 
5        BAKIRKÖY MEYDANI 
 
6        AKSARAY MEYDANI   
 
7        EMİNÖNÜ MEYDANI 
 
8        TAKSİM MEYDANI     
 
9        KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI         
 
10      BEYLİKDÜZÜ MEYDANI         
 
11      BAYRAMPAŞA MEYDANI       
 
12      BAĞCILAR MEYDANI 
 
13      GÜNGÖREN MEYDANI          
 
14      SULTANBEYLİ MEYDANI        
 
15      SULTANGAZİ MEYDANI         
 
16      GOP MEYDANI          
 
17      SARIYER MEYDANI    
 
18      BEŞİKTAŞ MEYDANI   
 
19      ÜSKÜDAR MEYDANI  
 
20      ŞİRİNEVLER MEYDANI           
 
21      KARTAL MEYDANI     
 
22      MALTEPE MEYDANI  
 
23      PENDİK MEYDANI      
 
24      TUZLA MEYDANI       
 
25      SANCAKTEPE MEYDANI
 
26      ÜMRANİYE MEYDANI
 
27      ESENLER MEYDANI
 
28      ESENYURT MEYDANI
 
29      ÇEKMEKÖY MEYDANI
 
30      K.ÇEKMECE MEYDANI
 
31      ZEYTİNBURNU MEYDANI
 
32      BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
 
33      BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
 
34      BÜYÜKÇEKMECE
 
35      EYÜPSULTAN MEYDAN
 
36      ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
 
37      BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
 
38      ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
 
39      FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
 
40      BOSTANCI LUNAPARK
 
41      PENDİK SAHİL MEYDAN
 
42      HALKALI MEYDAN
 
43      ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
 
44      ATAŞEHİR MEYDAN
 
45      İSTİNYE İSPARK
 
46      ZEYTİNBURNU AVM
 
47      ALİBEYKÖY SİLAHTAR
 
48      HALİÇ
 
49      BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
 
50      ESENLER 100.YIL MAHALLESİ

Meliha ninenin Erdoğan sevgisi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

En kalabalık ilçe nüfusuyla 57 ili solladı

En kalabalık ilçe nüfusuyla 57 ili solladı

Yargıtay Başkanı belli oldu

Yargıtay Başkanı belli oldu

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle sıcak temas

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle sıcak temas

Ukrayna savaş alanına döndü

Ukrayna savaş alanına döndü

HAVELSAN Genel Müdürü uyardı: Ortam dinlemesine dikkat!

HAVELSAN Genel Müdürü uyardı: Ortam dinlemesine dikkat!

Atatürk'ün de kullandığı 121 yıllık silah Bahçeli'ye hediye edildi

Atatürk'ün de kullandığı 121 yıllık silah Bahçeli'ye hediye edildi

Mursi'nin ziyaret engeline çok sert tepki

Mursi'nin ziyaret engeline çok sert tepki

'İYİ Parti ihanet sürecinin içinde'

'İYİ Parti ihanet sürecinin içinde'
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA