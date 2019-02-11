İBB’nin “Üreticiden tüketiciye doğrudan sebze” satışları yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine halka ucuz fiyata sebze satışı yapacak tanzim satış noktaları için hazırlıklarını tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteğiyle İstanbul genelinde tanzim satış noktaları kuruldu. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı Aksaray Meydanı’ndaki tanzim satış noktasını basına tanıttı ve açıklama yaptı.

BARAÇLI: “TARLADAN ALDIĞIMIZ FİYATA SATACAĞIZ”

Ürünlerin, tarladan alınan fiyata vatandaşa satılacağı söyleyen Baraçlı, “Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz tanzim satış noktaları ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul’un 50 farklı noktasında, büyük çadırlarda vatandaşlarımıza sebze satışı gerçekleştireceğiz. Biz bu satışları gerçekleştirirken ürünleri tarladan aldığımız fiyata vatandaşlarımıza sunacağız. Ürünlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım Kredi Birliği’nde temin edilecek. Satışlarımız yarın sabah itibariyle eş zamanlı olarak başlayacak” dedi.

BARAÇLI: “BEZ ÇANTALAR ÜCRETSİZ VERİLECEK”

Tanzim noktalarında satılacak ürünlerin kaliteli olmasına özen gösterileceğini vurgulayan Baraçlı, “Tanzim satış noktalarında yazarkasa sistemlerimiz kuruldu. Sıfır Atık projesine destek olmak amacıyla kağıt keseler ve bez çantalar kullanıyoruz. Bunlar ücretsiz olacak. Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, Beltur’un da katkısıyla 50 noktada aktif çalışmalarımız devam edecek. Her bir noktada Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı ekipler ve Zabıtalar da hazır bulunacak. Satışını gerçekleştireceğimiz ürünlerin kalitesine de son derece dikkat ediyoruz. Böylece vatandaşlarımıza temiz, leziz ürünler sunacağız. Tabi ki en önemli unsur vatandaşlarımızdan gelecek talep doğrultusunda ürünlerin teminini sağlayabilmek, Bakanlığımızın da desteğiyle bu talebi karşılamaktır. Bu sayede herkesin desteği ve gayretiyle “Enflasyonla Topyekün Mücadele” etmiş olacağız” diye konuştu.