İBB’nin “Üreticiden tüketiciye doğrudan sebze” satışları yarın başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze” satışlarına yarın başlıyor. İstanbul genelinde kurulan tanzim satış noktaları hakkında İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, basın mensuplarına açıklama yaptı. Baraçlı, “İstanbul’un 50 farklı noktasında tanzim satış noktası oluşturduk. Ürünlerimizi, tarladan aldığımız fiyata vatandaşlara sunacağız. İlk etapta domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olacak. Satışlar yarından itibaren başlıyor” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine halka ucuz fiyata sebze satışı yapacak tanzim satış noktaları için hazırlıklarını tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteğiyle İstanbul genelinde tanzim satış noktaları kuruldu. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı Aksaray Meydanı’ndaki tanzim satış noktasını basına tanıttı ve açıklama yaptı.
BARAÇLI: “TARLADAN ALDIĞIMIZ FİYATA SATACAĞIZ”
Ürünlerin, tarladan alınan fiyata vatandaşa satılacağı söyleyen Baraçlı, “Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz tanzim satış noktaları ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul’un 50 farklı noktasında, büyük çadırlarda vatandaşlarımıza sebze satışı gerçekleştireceğiz. Biz bu satışları gerçekleştirirken ürünleri tarladan aldığımız fiyata vatandaşlarımıza sunacağız. Ürünlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım Kredi Birliği’nde temin edilecek. Satışlarımız yarın sabah itibariyle eş zamanlı olarak başlayacak” dedi.
BARAÇLI: “BEZ ÇANTALAR ÜCRETSİZ VERİLECEK”
Tanzim noktalarında satılacak ürünlerin kaliteli olmasına özen gösterileceğini vurgulayan Baraçlı, “Tanzim satış noktalarında yazarkasa sistemlerimiz kuruldu. Sıfır Atık projesine destek olmak amacıyla kağıt keseler ve bez çantalar kullanıyoruz. Bunlar ücretsiz olacak. Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, Beltur’un da katkısıyla 50 noktada aktif çalışmalarımız devam edecek. Her bir noktada Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı ekipler ve Zabıtalar da hazır bulunacak. Satışını gerçekleştireceğimiz ürünlerin kalitesine de son derece dikkat ediyoruz. Böylece vatandaşlarımıza temiz, leziz ürünler sunacağız. Tabi ki en önemli unsur vatandaşlarımızdan gelecek talep doğrultusunda ürünlerin teminini sağlayabilmek, Bakanlığımızın da desteğiyle bu talebi karşılamaktır. Bu sayede herkesin desteği ve gayretiyle “Enflasyonla Topyekün Mücadele” etmiş olacağız” diye konuştu.
TANZİM SATIŞ NOKTALARI NEREDE?
34 İLÇEDE 5O FARKLI NOKTADA TANZİM SATIŞ NOKTALARI;
1 KAĞITHANE MEYDANI
2 MECİDİYEKÖY MEYDANI
3 AVCILAR MEYDANI
4 KADIKÖY MEYDANI
5 BAKIRKÖY MEYDANI
6 AKSARAY MEYDANI
7 EMİNÖNÜ MEYDANI
8 TAKSİM MEYDANI
9 KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
10 BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
11 BAYRAMPAŞA MEYDANI
12 BAĞCILAR MEYDANI
13 GÜNGÖREN MEYDANI
14 SULTANBEYLİ MEYDANI
15 SULTANGAZİ MEYDANI
16 GOP MEYDANI
17 SARIYER MEYDANI
18 BEŞİKTAŞ MEYDANI
19 ÜSKÜDAR MEYDANI
20 ŞİRİNEVLER MEYDANI
21 KARTAL MEYDANI
22 MALTEPE MEYDANI
23 PENDİK MEYDANI
24 TUZLA MEYDANI
25 SANCAKTEPE MEYDANI
26 ÜMRANİYE MEYDANI
27 ESENLER MEYDANI
28 ESENYURT MEYDANI
29 ÇEKMEKÖY MEYDANI
30 K.ÇEKMECE MEYDANI
31 ZEYTİNBURNU MEYDANI
32 BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
33 BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
34 BÜYÜKÇEKMECE
35 EYÜPSULTAN MEYDAN
36 ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
37 BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
38 ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
39 FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
40 BOSTANCI LUNAPARK
41 PENDİK SAHİL MEYDAN
42 HALKALI MEYDAN
43 ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
44 ATAŞEHİR MEYDAN
45 İSTİNYE İSPARK
46 ZEYTİNBURNU AVM
47 ALİBEYKÖY SİLAHTAR
48 HALİÇ
49 BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
50 ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
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