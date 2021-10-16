Sabah 16 Ekim 2021 Cumartesi 08:05 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 08:05

İBB'nin vakıflar üzerinden önceki döneme ilişkin yürüttüğü algı operasyonuna kaynak gösterdiği STK raporu sahte çıktı Muhalefetin borazancılığını yapan medya da sözde rapor için hazırlanan sahte kapakla halkı kandırmaya çalıştı. İBB, mahkemenin raporun varlığına ilişkin talebine 'Böyle bir rapor veya çalışma bulunmamaktadır' cevabıyla kendisini yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalefet liderleri, İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ile muhalif medyanın diline doladığı "İBB bazı dernek ve vakıflara para aktardı" iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Aralarında TÜGVA, TÜRGEV, T3 Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Derneği, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı'nın bulunduğu dernek ve vakıfların İBB tarafından para aldığına ilişkin borazancı medyada yayımlanan "STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu"nun sahte olduğu belgelendi. 2018'de Sözcü gazetesi tarafından ortaya atılan sahte rapor, İBB'nin mevcut başkanı ve muhalefet liderleri tarafından sistematik bir şekilde kullanılarak halk kandırılmaya çalışıldı.

Kapağı hazırlanan raporun aslında var olmadığı, İBB'nin adı geçen dernek ve vakıflara para aktarmadığı yine İBB yönetiminin mahkemeye sunduğu cevap yazısıyla bizzat tescillendi. İBB Destek Hizmetleri Başkanlığı'ndan Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılan yazı, İBB'nin önceki döneminde iddia edildiği gibi vakıf ve derneklere tek bir kuruş ödeme yapılmadığını ortaya koydu.

HER BİRİ KUYUYA BİR TAŞ ATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 16.5 trilyon lirası Okçular Vakfı olmak üzere İBB'den çeşitli vakıflara 850 trilyon lira para aktarıldığını iddia etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise vakıflara aktarılan 357 milyon liralık kaynağın kesildiğini söyleyerek "İnanılmaz rakamlar. Bu daha başlangıç" sözleriyle halkı kandırmaya çalıştı.

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB'nin iktidara yakın vakıf ve derneklere yaptığı yardımlara ilişkin rapor hazırlandığını iddia etmiş, gerçek dışı birçok rakam vermişti.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker 28 Ocak 2019'da "İBB'den vakıflara 'hizmet' raporu" başlıklı köşe yazısında; 56 sayfalık hayali rapordan bahsetmiş, Cumhuriyet ve Deutsche Welle de haberleriyle aynı yalana ortak olmuştu.

KENDİ KENDİLERİNİ İNKÂR ETTİLER

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün; Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdiği 5 Kasım 2020 tarihli yazıda, "İBB'nin STK, okul, yurt faaliyetlerine yönelik olarak; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı uhdesindeki birimler tarafından 2018'de 'İBB-STK, Okul, Yurt, Faaliyet Raporu-2018' adı altında hazırlanmış herhangi bir çalışma ve rapor bulunmamaktadır" denildi.