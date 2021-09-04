İBB'nin vatandaşa dağıttığı yardım kolisinde mide bulandıran görüntü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa dağıttığı gıda yardım kolisinde kurt çıktı. Koliyi komple saran kurtların görüntüsü adeta mide bulandırdı.

Kurtlu yardım paketlerine Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tuncer kolinin fotoğraflarının yer aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ümraniye Armağanevler'den bir kardeşimiz Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine layık gördüğü kurtlu yardım paketlerinin fotoğrafını attı.

İBB adına utandık...

Mağduriyeti Ümraniye Belediyesi olarak gideriyoruz.

Bu şehri beceriksizliğe terk etmeyeceğiz!

Ümraniye Armağanevler'den bir kardeşimiz @ekrem_imamoglu 'nun kendilerine layık gördüğü kurtlu yardım paketlerinin fotoğrafını attı.



İBB adına utandık...



Mağduriyeti Ümraniye Belediyesi olarak gideriyoruz.



Bu şehri beceriksizliğe terk etmeyeceğiz! pic.twitter.com/anPEnfRNG5