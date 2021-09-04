İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2021 Cumartesi / 27 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3054
  • EURO
    9,9333
  • ALTIN
    488.17
  • BIST100
    1468.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'nin vatandaşa dağıttığı yardım kolisinde mide bulandıran görüntü
Güncel

İBB'nin vatandaşa dağıttığı yardım kolisinde mide bulandıran görüntü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ümraniye Armağanevler'de vatandaşa yardım amaçlı dağıttığı gıda kolisinden kurt çıktı.

4 Eylül 2021 Cumartesi 11:07 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 11:07
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa dağıttığı gıda yardım kolisinde kurt çıktı. Koliyi komple saran kurtların görüntüsü adeta mide bulandırdı.

Kurtlu yardım paketlerine Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tuncer kolinin fotoğraflarının yer aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ümraniye Armağanevler'den bir kardeşimiz Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine layık gördüğü kurtlu yardım paketlerinin fotoğrafını attı.

İBB adına utandık...

Mağduriyeti Ümraniye Belediyesi olarak gideriyoruz.

Bu şehri beceriksizliğe terk etmeyeceğiz!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.