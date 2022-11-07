İBB geçtiğimiz günlerde Sarıyer Rumeli Hisarüstü ile Beşiktaş Aşiyan Parkı arasında füniküler hattının açılışını yapmıştı. Ancak henüz yeni açılmış olmasına rağmen hatta teknik arıza nedeniyle seferler durdurulmak zorunda kaldı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, geçtiğimiz günlerde açılan hatta yaşanan arızaya tepki gösterdi. Türkyılmaz, "Halk Ekmek fabrikası açarlar ekmek üretmezler, füniküler açarlar sefer yapamazlar. Kurdela belediyeciliği deyince de kızıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

SEFERLER DURDURULDU

Arızaya ilişkin Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" açıklamasında bulunuldu.

"KURDELA BELEDİYECİLİĞİ DEYİNCE DE KIZIYORSUNUZ"

AK Partili Türkyılmaz ise henüz yeni açılmış olmasına rağmen hattın arıza yaşaması sebebiyle twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma tepki gösterdi.

Türkyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"Halk Ekmek fabrikası açarlar ekmek üretmezler, füniküler açarlar sefer yapamazlar. Kurdela belediyeciliği deyince de kızıyorsunuz" ifadelerini kullandı.