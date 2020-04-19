19 Nisan 2020 Pazar 09:12 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 09:12

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın; damadı Nadir Ataman'ın açıklamalarını manşete taşıması da dikkat çekiyor. Nadir Ataman'ın birçok konudaki açıklaması Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alıyor ve iç sayfalarda da geniş kullanılıyor.

ATAMAN: "UFKUNUZU AÇMAK İSTERSENİZ, SÖZCÜ GAZETESİ OKUYUN"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sorumlusu Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda Sözcü Gazetesi'nin okunmasını, Fox TV'nin izlenmesini istemişti.

Nadir Ataman, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim."

GÖKKUŞ: ARKADAŞ SÖZCÜ'NÜN DE AVUKATLIĞINI YAPIYOR

Sabah'ın haberine göre; AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Nadir Ataman'ı eleştirdi ve "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşçılık.. Böyle bir sınıflandırma hangi hakla yapıyorsunuz? Anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Sayın başkanım, Arkadaş Sözcü Gazetesi'nin akrabası. Sözcü'nün de avukatlığını yapıyor herhalde.." dedi.

Gökkuş, Nadir Ataman'ın verdiği soru önergesini eleştirdi "Böyle bir soru önergesi olmaz" ifadelerini kullandı.

ATAMAN, SÖZCÜ GAZETESİ'NİN HALK EKMEKLERDE ÜCRETSİZ DAĞITILMASINI MI SAĞLADI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aylık oturumlarında; "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum, Sözcü Gazetesi okuyun" diyen Nadir Ataman'ın, geçtiğimiz hafta Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi araçlarının Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz Sözcü Gazetesi'nin dağıtılmasına aracılık yaptığı ifade ediliyor.

HALK EKMEK BÜFELERİNDE ÜCRETSİZ SÖZCÜ GAZETESİ DAĞITILDI

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu 31 belediye; halk ekmek büfelerinden ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtmıştı. Sözcü Gazetesi; "31 ildeki belediyelerle işbirliği yapan SÖZCÜ, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'daki yüzlerce Halk Ekmek büfesinden, gazeteleriniz SÖZCÜ ve KORKUSUZ'u ücretsiz alabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz Sözcü ve Korkusuz gazeteleri verildi. Belediye görevlileri kapı kapı dolaşarak söz konusu gazeteleri dağıttı.

Nadir Ataman'ın; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halkın vergileriyle alınan resmi belediye araçlarının vatandaşa hizmet için değil Sözcü Gazetesi için çalışmasına hakkında sessiz kalması dikkat çekiyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU 31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDI

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 11-12 Nisan 2020 tarihlerinde 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamadı. Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

SAHTE BELGE ÜZERİNDEN VAKIFLARI HEDEF ALDI

Nadir Ataman'ın; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından gerçek dışı paylaşımlar yapması dikkat çekiyor. Ataman, 27 Nisan 2019 tarihinde yaptığı paylaşımda; "İBB'nin AKP' dönemi faaliyetleri açıklandı: İşte İBB'den vakıflara giden milyonlar" iddiasında bulundu.

Ataman'ın, belge olduğunu iddia ettiği yazının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi yazısı olmadığı tespit edildi.

NADİR ATAMAN, ASILSIZ VE GERÇEĞE AYKIRI HABERİN GÖRÜNTÜLERİNİ Mİ SERVİS ETTİ?

Nadir Ataman, Cumhuriyet Gazetesi'nin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberle ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

CUMHURİYET GAZETESİ'NİN YALAN HABERİYLE İLGİLİ 14 PAYLAŞIM

Ataman, Cumhuriyet Gazetesi'nin gerçeği yansıtmayan haberi hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından 14 paylaşımda bulundu.

Ataman'ın; Fahrettin Altun'un ikametgahına ilişkin fotoğrafları ve yalan haberleri paylaşması; "Görüntüleri İBB Basın Sözcüsü Nadir Ataman mı Cumhuriyet Gazetesi'ne servis etti?" sorusunu akla getirdi.

KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE AYKIRI BİR YAPILAŞMA

Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklamasında; Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini yalanlamış ve kiralama sözleşmesine aykırı bir yapılaşmanın olmadığının idare tarafından tespit edildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Açıklamada; söz konusu taşınmazların atıl durumda kaldığı, tinercilerin yuvası haline gelmiş olması ve çöplük durumunda bulunduğuna olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada; Kuzguncuk'ta bulunan araziyi oluşturan iki parsellerle ilgili 2010, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında ihaleye çıkıldığı ancak söz konusu parsellerin kiralanamamış arazilerden olduğu hatırlatıldı.

Nadir Ataman; Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün söz konusu açıklamalara rağmen 14 Nisan 2020 tarihinde; "Koronavirüs günlerinde millet can derdinde iken çivi çakmanın yasak olduğu Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde inşaat derdine düşenler var. (….) Millet can derdinde bunlar yalı derdinde'" ifadelerinin yer aldığı geçek dışı paylaşımda bulundu.

İHALE TARİHİ VE BEDELİ YALANI!

Nadir Ataman, "Vakıflar'ın kiralama ihalesinin ilanı hangi tarihte nerede yayınlandı? İhale hangi tarihte nerede yapıldı? İhaleye kaç kişi katıldı? Katılan kişiler kimlerdir? Teklifleri nedir? 45 metrekare denilen yer hangi tarihte hangi bedelle alınmıştır?" iddiasında bulundu.

Nadir Ataman, "Boğaz öngörümlü yerde aylık arsa kirası 258 TL. Olmaz demeyin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olursanız olur. Bu paraya bırak Boğazı Çatalca'da hobi bahçesi kiralayamazsınız" iddiasında bulundu.

Nadir Ataman'ın, arsanın düşük bedelle kiralandığı iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Daha önceki yıllarda aylık 20 lira kira bedeliyle bile ihale edilen ve yıllardır taliplisi dahi çıkmayan arsa, Fahrettin Altun tarafından yıllık 3 bin 100 lira bedelle kiralandı. Aynı bölgede İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'ne ait aylık 100 lira bedelli birçok kiralık arsa ilanı bulunuyor.

ATAMAN, BELEDİYE BİNASININ DUVARLARINA YAPIŞTIRILAN TANITIM AFİŞLERİNİ PARÇALADI!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, İSKİ'nin 2018 Mayıs ayında yapılması planlanan Genel Kurulu için Belediye binasının ikinci katının duvarlarına yapıştırılan tanıtım afişlerini yırtmıştı.

İSKİ Genel Müdürlüğü; İBB'nin Saraçhane'deki binasında İSKİ'nin Genel Kurulu öncesinde, Meclis üyelerine 2017 faaliyet raporu, bilançoları ve yatırım programları hakkında bilgi verildi.

Bu amaçla, belediyenin başkanlık binasının girişi ile Meclis toplantılarının yapıldığı salonun duvarlarına, İSKİ'nin yaptığı işlere ilişkin tanıtım afişleri yapıştırıldı. CHP Grup odasının bulunduğu tarafa boydan boya asılan tanıtım afişlerinde; dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen'in, burnunu Haliç'teki pis koku nedeniyle kapattığı bir fotoğrafı yer aldı.

Olaya tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, afişleri parçaladı. Ataman'ın yaptığı hareket, salonda bulunan kameralar tarafından da kaydedildi. Ataman'ın yırttığı afiş, belediye personeli tarafından yapıştırıldı.

NADİR ATAMAN, MUHARREM İNCE'NİN YANINDA…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü Nadir Ataman'ın; CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yanında yer alması dikkat çekiyor.

Muharrem İnce, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında açıklamada bulundu ve "Kendisi (Kemal Kılıçdaroğlu) isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." dedi. Muharrem İnce, 3 Temmuz 2018 tarihindeki söz konusu açıklamasının ardından kurultay çalışmaları başladı.

Nadir Ataman da, Muharrem İnce'nin yanında yer aldı. Ataman'ın, olağanüstü kurultayın toplanması için Muharrem İnce'ye verdiği destek mesajları şöyle:

19 Temmuz 2019: "3 günde 526 imza 100 imza daha yetiyor. Fakat bize yetmez! Yaklaşık 400 imza daha bekliyoruz. 900 imzayla olağanüstü kongreye gideceğiz #GeleceğimizİçinİMZAla Bu dip dalgası durdurulamaz! CHP'de değişim istiyoruz!"

20 Temmuz 2018: "Partimizde Olağanüstü Kurultay talebiyle başlatılan imza sürecinin 5. günündeyiz. Toplam "604" delegemiz #değişimumuttur diyerek imzalı belgelerini gönderdiler. #5günde604imza #değişimumuttur #İmzalarTamamİNCEyleDevam"

2 Ağustos 2018: "Bugün 16:00'da evimiz, yuvamız, CHP Genel Merkezimize yeterli sayıyla #Değişim ve #Umut yolunda birlikte olduğumuz tüm Kurultay Delegelerinin iradelerini yazılı olarak sunacağız. #DokuzEylüldeKurultay"

2 Ağustos 2018: "630 imzayla yola çıktık gidiyoruz. CHP Genel merkezine. Kazanani kaybeneni olmayacak. #DokuzEylüldeKurultay"

2 Ağustos 2018: "Değişim ve Umut Kurultayı için tüzüğün öngördüğü çağrı imzaların sayısı 630 ile tamamlanmıştır. Kurultay çağrı heyeti imzaları teslim ediyor. Ancak unutulmamalıdır ki Kurultay sayısal değil, siyasal bir gerekliliktir. #DokuzEylüldeKurultay"

2 Ağustos 2018: "604 imzayı getirsinler diyen genel merkezin verdiği sözün arkasında dursunlar #DokuzEylüldeKurultay"

6 Ağustos 2018: "'CHP Genel Merkezi' 31 delege imzasını çekmiş diyor... Ben buna inanmıyorum... Israrla var deniyorsa, isimlerini, hatta hangi gerekçe ile çektiklerini bütün Türkiye gibi ben de duymak isterim!"

6 Ağustos 2018: "'CHP Genel Merkezi' 5 imza üye değilmiş, 4 imza fotokopiymiş, 2 imza mükerrermiş, 30 imza geri çekmiş, 8 imzayı inek içmiş, 10 imza dağa kaçmış SONUÇ: 630 imza yanmış, gitmiş, kül olmuş. Kurultay yokmuş..."

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİYLE 630 İMZA TOPLANDI

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 23 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı açıklamada imza toplama işleminin devam ettiğini belirterek, "CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delege noter tasdikli imza verdi. İmzaları pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, 2 Ağustos 2018 tarihinde olağanüstü kurultay talebiyle 630 imza toplandığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de, ilk incelemeye göre olağanüstü kurultay için yeterli imza olmadığını, inceleme bittikten sonra yeniden açıklama yapılacağını söyledi.

USLUER: 630 DELEGENİN İMZASI BIR ŞEKİLDE 600'ÜN ALTINA DÜŞÜRÜLDÜ

CHP PM Üyesi Gaye Usluer, 12 Ağustos 2018 tarihinde yaptığı açıklamada; olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin, "630 delegenin imzası bir şekilde 600'ün altına düşürüldü. İmza veren 630 delegemiz imzalarının arkasında. Delegelerimiz, 630 imzanın gereğinin yerine getirilmesini istiyor" dedi.

NADİR ATAMAN KİMDİR?

1981 yılında Diyarbakır'da doğdu. İşletme bölümü mezunu. 3 dönem İstanbul CHP İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 10 yıldır inşaat sektöründe çalıştı. Evli ve 2 çocuk babası…