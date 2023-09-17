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İBB'nin 'yürümeyen merdiven' hizmeti! İstanbulluyu bahanelerle oyalıyorlar

İstanbul'a gereken hizmeti sağlamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) çalışmayan yürüyen merdivenlerle vatandaşlara çile çektiriyor. Gündeminde İstanbul'daki yürümeyen merdivenler de olan Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, İBB'yi bu konuda sert sözlerle eleştirdi.

17 Eylül 2023 Pazar 12:55 - Güncelleme:
İBB'nin 'yürümeyen merdiven' hizmeti! İstanbulluyu bahanelerle oyalıyorlar
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Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro istasyonunu ziyaret etti. İstanbul'daki ulaşım sorununu değerlendiren Karaismailoğlu, İBB'yi eleştirdi. Gündeminde İstanbul'daki yürümeyen merdivenler de vardı.

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, İstanbul Kağıthane metrosunu ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, "Kağıthane – İstanbul Havalimanı metrosu toplamda 34 kilometre uzunluğunda bunun bir parçası da Gayrettepe'ye uzanan tarafı inşallah önümüzdeki günlerde orası da hizmet verecek. Toplamda 34 kilometrelik bir metro ağıyla İstanbul'a hizmet verecek çok önemli bir proje." ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, İstanbul'daki ulaşım sorununu değerlendirdi, İBB'yi eleştirdi.

"İBB'NİN SORUMLULUĞUNDAKİ METROLARDA ÇALIŞMA YOK"

Karaismailoğlu, "İstanbul için ulaştırmada özellikle yapılması gereken yatırımlar belli. Daha önce başlanmış yatırımlar var. Özellikle İBB'nin sorumluluğu olan 100 kilometre metro yatırımı var bunların bir an önce bitmesi gerekiyor. Bakanlığımız üzerine düşen görevi fazlasıyla yapıyor ve bir bir metroları bitiriyor. Önümüzdeki aylarda da çok hızlı bir şekilde bitecek metro hatları var. Ama maalesef belediyenin sorumluluğundaki metro hatlarında hiçbir çalışma yok şu anda." şeklinde konuştu.

Gündeminde İstanbul'daki yürümeyen merdivenler de vardı. Ulaştırma bakanlığın bünyesindeki metro istasyonlarından örnek verdi.

Karaismailoğlu, "Yürüyen merdivenler yürümek için ama biliyorsunuz bazı yerlerde duruyor. O yüzden Ulaştırma Bakanlığımızın işlettiği metrolarda böyle bir sorun yaşamıyoruz." dedi.

  • İBBnin yürüyen merdivenleri
  • Çalışmayan merdivenler
  • İstanbuldaki sorunlar

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