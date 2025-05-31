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  • İBB'ye 5. dalga operasyon: Belediye başkanları dahil çok sayıda gözaltı kararı
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İBB'ye 5. dalga operasyon: Belediye başkanları dahil çok sayıda gözaltı kararı

İBB'ye yönelik yeni bir operasyon başladı. Aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

HABER MERKEZİ31 Mayıs 2025 Cumartesi 08:11 - Güncelleme:
İBB'ye 5. dalga operasyon: Belediye başkanları dahil çok sayıda gözaltı kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 farklı soruşturma dosyası kapsamında İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonu başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı (Eski Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşler Müdürü) Mehmet Mandacı, 24, 25, 26 ve 27. dönem CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de bulunduğu 47 kişi hakkında rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi.

İBB'ye yönelik 19 Mart'ta "yolsuzluk ve terör" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 271 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 110 kişi tutuklandı.

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