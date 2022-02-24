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İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. çalışanı işçilerden eylem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'den çıkarılan 3 işçi ve kendilerine destek veren bir grup sendikalı çalışan, eylem yaptı.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 16:35 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:36
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İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikasına (BTO-Sen) üye bir grup, 3 işçinin maaşlarında istedikleri oranda zam yapılmayarak çıkarılmasını, iş bırakarak protesto etti.

Bir süre yürüyüş yaparak tepki gösteren işçiler, daha sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

İşçiler, çıkarılan arkadaşlarının geri alınması ve maaşlarına istedikleri oranda zam yapılması için yöneticilerle görüşme talebinde bulundu.

İşçilerin buradaki bekleyişi sürüyor.

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